曼聯新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）首場領軍，作客晏菲路以0：4慘敗予利物浦，中堅約羅（Leny Yoro）初段領紅改變戰局，隊長般奴費南迪斯直指判決有爭議，「這就永遠不會是紅牌」。



英超賽會官方賽後解釋指出，VAR經覆核後確認球證的原判無誤。官方公開球證與VAR對話紀錄，判罰理據為「破壞明顯入球機會」（DOGSO），VAR球證在通話中向主球證表示，「後衛從後撞向對手，貼得太緊，我認為這是犯規」，且犯規地點位於禁區外，因此維持直接紅牌判決。

約羅撞跌伊沙克領受紅牌，曼聯在比賽8分鐘少踢一人。（Getty Images）

不過，該說法難以讓曼聯眾將接受，從他們的角度來看，球證忽視了「伊沙克控球的可能性」。根據國際足球協會理事會（IFAB）競賽規則第12章，球證在判罰「DOGSO」時，必須綜合審視四大法定核心準則：犯規地點與球門的距離、比賽進行的方向、防守球員的位置與人數，以及進攻球員保持或重新獲得控球權的可能性。約羅侵犯伊沙克時符合前三點，惟曼聯認為即使約羅不犯規，伊沙克已經將球推離腳，曼聯門將拉文斯（Senne Lammens）完全可以先沒收足球。

「你根本不能因為這樣就給紅牌。球證在之前會議上向我們展示得很清楚：如果進攻球員並未控制皮球，這就永遠不會是紅牌。」般奴費南迪斯逐格拆解當時畫面，「伊沙克把球向前踢，皮球已經直接滾入拉文斯懷裏。伊沙克根本沒有控球權，也完全沒有機會碰到皮球，他試圖從約羅身上博取著數，我理解他會倒地，但這絕對不是紅牌。」

儘管般奴費南迪斯強調，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）隨後射入的罰球與球證無關，但這張紅牌改變了比賽走向。中場小將明奈（Kobbie Mainoo）同樣在完場哨響後炮轟判決，「約羅的攔截絕無可能是紅牌，永遠不會。皮球當時已滾向門將，兩個人都在全速奔跑，他還能怎麼做？我覺得比賽一開始就因為一張不存在的紅牌而失控。」

蘇保斯拉爾把握住罰球機會先開記錄，曼聯逃不過紅牌又無法阻止失球。（Reuters）

曼聯傳奇隊長堅尼（Roy Keane），對這宗紅牌爭議則給出了更立體、亦更刺耳的評價。他在判罰尺度上站在曼聯球員一邊：「伊沙克根本追不到那個球，他絕對沒有任何機會碰到皮球，完全沒有。」然而，話鋒一轉，堅尼隨即把矛頭直指紅魔鬼防線的低級失誤：「但曼聯的防守實在太笨拙了。對方只是一記簡單的過頂長傳，你們根本不應該讓自己陷入如此被動的境地。這是非常糟糕的防守，球員完全感覺不到危險。」