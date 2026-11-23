英超第11輪「雙紅會」，利物浦主場以4：0痛擊早段少踢一人的曼聯，全取3分後升上聯賽榜第4位。德國中場域斯（Florian Wirtz）交出1入球1助攻當選全場最佳，逐步擺脫上季低潮。然而今夏高價來投的法國翼鋒巴高拿（Bradley Barcola）雖有一次長途快放的助攻，卻多次錯失黃金機會，英超入球荒依然未破，紅軍陣中兩位「億元先生」有喜有憂。



域斯今仗上半場接小將恩古莫亞（Rio Ngumoha）左路傳中，門前輕巧一勾射入，幫助紅軍拉開至2：0。戰至82分鐘，域斯送直線助攻域陀蒙路斯（Victor Munoz）抽射破網，為紅軍鎖定四球勝局。域斯今仗除了貢獻一入球一助攻外，全場60次傳球有52次到位，主宰中前場節奏。他在運動戰中創造出10次機會，是自2015年大衛施華（David Silva）單場貢獻11次以來，英超中球員創造機會次數最多的一次。

域斯巧妙一射一擊精準送直線，協助利物浦四球大炒曼聯。（路透社）

連同國際賽期前英超第10輪作客3：1擊敗水晶宮的1球1助攻，以及代表德國隊在歐洲國家聯賽對塞爾維亞與荷蘭合共攻入3球，域斯在近4場球會及國家隊賽事已狂轟5球並交出2次助攻。

域斯近期在德國隊以及利物浦均有入球進賬。（路透社）

回望2025年夏天，利物浦以破當時英超轉會費紀錄的總值1.16億英鎊（約12.2億港元），從利華古遜簽入域斯，他一舉躋身世界足壇身價最高球員之列。然而他在首個英超球季適應未如理想，在時任主帥史諾（Arne Slot）的控球體系下顯得格格不入，整季只有5個入球和4次助攻，球隊戰績亦大幅滑落。德國轉會網站Transfermarkt於2026年10月公布的最新英超球員身價評估，域斯市場估值暴跌約6400萬美元（約5.02億港元），跌幅接近四成，成為全英超身價跌幅最大的球員。

紅軍名宿加歷查多次公開批評域斯沒有狀態，甚至擔心現在才是他真實水平。不過隨住伊拉奧拿的高位逼搶與快速反擊戰術逐步成型，域斯在進攻三區的自由度大增，近期表現有所改善。

巴高拿長途快放助攻難掩門前失準 坦言對自己不滿

相較於域斯狀態回勇，今夏以1.06億英鎊（約11.3億港元）基本轉會費加1700萬英鎊（約1.75億港元）浮動條款、總值高達1.23億英鎊（約13.1億港元）由巴黎聖日耳門加盟的巴高拿，則經歷了一場令紅軍球迷又愛又恨的比賽。

巴高拿今仗貢獻1次助攻，惟缺乏門前一腳，英超遲遲未能開齋。（路透社）

巴高拿速度優勢盡顯，卻在門前屢失良機，今仗最高光時刻出現在66分鐘，當時他在半場線附近以靈巧轉身擺脫曼聯守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez），以驚人爆發力沿左路長驅疾進殺入禁區，抬頭觀察後橫傳予後上的恩古莫亞掃入成3：0，協助這名小將以18歲85日之齡打破奧雲（Michael Owen）紀錄，成為英超利物浦對曼聯史上最年輕入球球員。

但是，巴高拿下半場中段接域斯傳直線形成單刀機會，卻在過門將時將球帶出底線。62分鐘，巴高拿大禁區線上停球過大，不僅錯失遠射機會，更不慎踢中上搶的曼聯中場泰利文斯（Youri Tielemans）而領受黃牌。巴高拿速度優勢全面發揮，卻多次在臨門一腳上射高或者步伐踉蹌未能完成射門，門前表現缺乏說服力。

巴高拿在一次進攻中因停球過大錯失射門機會，更對上搶球員泰利文斯犯規而領受黃牌。（路透社）

巴高拿賽後對自己坦承失望：「我對自己的表現並不滿意。我知道自己可以做得更好，也清楚自己的能力。我最終交出一次助攻，但我本來可以射入3球甚至4球。」

連同今仗，巴高拿今季在英超上陣多場仍未開齋，其加盟利物浦後的唯一入球紀錄，仍是10月中歐聯作客6：3大勝寧斯時的帽子戲法。上季域斯加盟後直到第18輪才取得英超首球，似乎「億元先生」來到紅軍的首賽季總是要在迷失中尋找自我。