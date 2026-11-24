利物浦周日英超主場4：0大勝曼聯，固然因為約羅8分鐘的紅牌，令紅魔餘下10人應戰，而變成一場攻防戰，但年僅18歲的恩古莫亞（Rio Ngumoha）提供入球和助攻，兼刷新奧雲保持28年的紀錄，還是難掩光芒。曾任曼聯青訓學校總監的名將畢特（Nicky Butt）之後更在Podcast節目宣稱，「恩古莫亞全家都是曼聯球迷，他加盟利物浦前，全家曾到卡靈頓參觀」，為這兩支宿敵再添話題新篇章。



英超︱恩古莫亞在曼聯身上取得入球和助攻。（路透社）

車路士青年軍人所共知的天才 泰利多次公開大讚

恩古莫亞在倫敦紐咸區（Newham）出生和成長，8歲加入車路士青年軍梯隊。他的天份在藍軍人所共知，車路士前隊長泰利曾多次公開讚揚此子是個「頂級球員」，認為他的踢球風格和在場上的信心與他昔日隊友夏薩特（Eden Hazard）、祖高爾（Joe Cole）相近。可是恩古莫亞並未等到身扳車路士一隊戰衣的一天，2024年夏天剛滿16歲便轉投利物浦。

英超︱恩古莫亞是車路士青訓出身。（路透社）

恩古莫亞為何轉投利物浦？曾親自解釋：「加盟紅軍是no-brainer」

兩會規模相若，為什麼要轉會？恩古莫亞曾解釋，「我感覺需要新挑戰，如果我仍留在車路士……不是說我不能那麼快便升上一隊，因為我對自己的能力有信心，但我感到利物浦能夠給我一條新路徑。」他續稱，「利物浦為我設定的計劃簡單直接，對我來說，去利物浦是個不設他想（a no-brainer）的決定。他們深知我的能力，利物浦只說：『我若能證明自己，便絕對是一隊球員，亦絕對會是他們培育的球星。」

英超︱恩古莫亞認為加盟利物浦是正確決定。（路透社）

曾在史諾麾下愈踢愈迷失 伊拉奧拿上任即再獲器重

利物浦給他的這份信任和保證，明顯地母會車路士未能提供。紅軍最終只花280萬英鎊培育費，便從車路士搶得一員新一代猛將。可是他在紅軍並非一片坦途，上季在史諾領軍下他不乏出場機會，但全季只得5場英超正選，而且全數是在季尾、當時紅軍已篤定聯賽衛冕失敗。恩古莫亞在史諾麾下愈踢愈迷失，與季初那個令人驚艷的超級快翼判若兩人。今季利物浦改由伊拉奧拿掌帥，恩古莫亞立即獲得器重，英超、歐聯和聯賽盃至今共獲8次正選上陣，亦入選英格蘭大國腳，恩古莫亞說：「到目前為止，加盟利物浦是個正確決定」。

英超︱恩古莫亞不斷衝擊曼聯後防。（路透社）

對曼聯入球兼助攻 打破奧雲兩項紀錄

利物浦4：0擊敗曼聯一仗，是他今季英超第2場獲正選上陣的比賽，常常對曼聯有波入的加普受傷，恩古莫亞取而代之，同樣取得入球兼有助攻。這位18歲零85日的新星，打破奧雲保持28年的紀錄（18歲零117日），成為英超「雙紅會」及對曼聯的最年輕入球者。他亦是繼奧雲之後，利物浦在英超單場比賽同時取得入球和助攻的最年輕球員。奧雲在1997年拆禮物日以18歲零12日在列斯聯身上創下紀錄。

英超︱恩古莫亞不斷衝擊曼聯後防。（路透社）

「前曼聯殺手」梅菲大讚：「已是個能改變戰局的球員」

與早熟的奧雲不同，恩古莫亞的表現並不完美，不止常常失去控球，何時應該盤扭、何時應該傳球的決定亦令人氣餒。不過一代「曼聯殺手」、奧雲的前隊友梅菲（Danny Murphy）在BBC的專欄撰文盛讚這位小將，「他帶來一記出色助攻以及不錯的入球，未來只會有更多好表現。他在場上無所畏懼，因此他會以同一方式取得入球，以及很多助攻。」

英超︱曼聯作客利物浦吞4蛋。（路透社）

「恩古莫亞才剛滿18歲，已是個能改變戰局的球員（game-changer），一個令人興奮的球員，因為當他在一對一時難以被阻擋。」梅菲坦言，「當然有時他會令你感到沮喪，但這正是創造力及爆炸力強翼鋒的特質。正因他天份如此高，每當他控球時，每個人均在期待看到他的成品。對曼聯一仗，他好些時候發揮不出水準，但他仍如此年輕，我寧願看像他這樣的球員不斷觸球、不斷嘗試下而失敗，也不想看那些一開始已不敢嘗試的球員。」梅菲同時提供另一個觀賞角度，「假如他不時跑向太多球員的人堆之中，全因像曼聯那樣的對手以兩人夾擊他，反映對手有多害怕他……泰利文斯總在幫忙達洛治，但曼聯這樣做便會令利物浦有球員無人看管。」

畢特指恩古莫亞是個曼聯球迷，卻選擇加盟利物浦。(截圖)

畢特：「他是個曼聯球迷，然後加盟了利物浦」

恩古莫亞有份協助利物浦大破紅魔，2016至2019年曾任曼聯青訓學校總監的畢特，更在Podcast節目《The Good, The Bad & The Football》點出一個曼聯球迷不願聽到的消息，「恩古莫亞，他和家人均是超級曼聯球迷。我想他在13、14歲或不知幾多歲時曾到曼聯參觀，他在家人到球會到處去看，然後加盟利物浦。他是個曼聯球迷，然後選擇了利物浦。」 畢特悔恨地說，「他不應在沒有簽約下離開，那不應該發生。我會想知是誰帶他參觀的，到底是誰為他解釋一切？我想可能是朗尼、史高斯或傑斯其中一人。」當他身旁的史高斯確認當日帶恩古莫亞一家參觀的不是他，畢特重申：「我是很認真的，為何他（未簽約）便離開了卡靈頓？」

畢特所說的應該是兩年前，恩古莫亞決定離開車路士。當時曼聯同樣對他有意，但恩古莫亞為個人前途考慮，選擇了利物浦。一個年輕小將的選擇，未必足以改寫兩軍近年戰績，卻是這兩支英超宿敵發展的寫照。潛質小將獲邀到球會參觀這種禮遇，雖然經常是游說他們加盟的大好機會，但曼聯近年用這招似乎已不太管用，2020年比寧咸選擇加盟多蒙特前，亦曾到訪曼聯訓練基地卡靈頓。