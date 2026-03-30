塞內加爾無視非洲足協　高調展示非國盃獎座　新波衫照印冠軍星

雖然被非洲足協褫奪非洲國家盃冠軍，但塞內加爾拒絕歸還獎盃，還在周日（3月29日）於法蘭西體育場2：0戰勝秘魯的世界盃熱身賽前，高調展示獎盃。



在今年1月的非洲國家盃決賽中，塞內加爾擊敗摩洛哥奪冠，但非洲足協數月後褫奪了他們的冠軍資格，將冠軍授予摩洛哥。原因是在那場決賽中，塞內加爾曾中途罷賽14分鐘。目前，塞內加爾已將該決定上訴至體育仲裁法庭（CAS）。

非洲足協剝奪塞內加爾的非國盃冠軍資格，但塞內加爾拒絕歸還獎盃，還在世界盃熱身賽前高調展示。（路透社）

對秘魯的這場比賽，是他們自非國盃決賽後的首場勝利。

在比賽開始前一小時，塞內加爾球員及主教練堤奧（Pape Thiaw）手持獎盃繞場一周，現場接近滿座的觀眾報以熱烈歡呼，此舉被視為對非洲足協決定的公開抗議。

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此役，塞內加爾還穿上了新設計的球衣，隊徽上方繡有兩顆星，象徵2021年和2026年兩度奪得非洲盃冠軍。比賽中，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）上半場結束前四分鐘攻入首球，沙亞（Ismaïla Sarr）在第54分鐘再下一城，幫助球隊鎖定勝局。

塞內加爾新球衣隊徽上方繡有兩顆星，象徵2021年和2026年兩度奪得非洲盃冠軍。（路透社）

在另一場友誼賽，科特迪瓦以4：0擊敗韓國。和塞內加爾一樣，科特迪瓦也是將在今年6月參加美加墨世界盃的九支非洲球隊之一。

科特迪瓦下一場將前往利物浦約戰蘇格蘭；而塞內加爾將回到達卡迎戰鄰國岡比亞，預計他們屆時仍會向主場球迷展示這座金色獎盃。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】