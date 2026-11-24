國足在U17世界盃取得今屆第一分！國足首戰5球不敵西班牙後，面對摩洛哥一度領先2：0，惟最後連失兩球，遭對手迫和2：2，各得一分。即使由三分變一分，國足最後一輪對斐濟，只要贏波依然有望出線。



開賽僅2分鐘，中國前鋒趙松源迫搶截得皮球，連續盤扭擺脫兩名守將射入球門右下角，國足先開紀錄，相隔21年再度在世少盃舞台取得入球。換邊後國足乘勝追擊，57分鐘由何思凡右路傳中，趙松源門前包抄射入，將比數拉開至2：0。

趙松源梅開二度，一度幫助小國足以2：0領先摩洛哥。（新華社）

然而，國足體能下降成為比賽轉捩點，過去兩屆均至少進入U17世界盃16強的摩洛哥展開反擊。64分鐘，國足後衛南子勛禁區內拉人犯規被判極刑，摩洛哥前鋒Ziyad Baha操刀射入追近1：2。70分鐘，趙松源獲得單刀良機，摩洛哥後衛及時回追化解危機。入球功臣趙松源體力透支在76分鐘被隊友帥惟浩入替。

補時9分鐘，摩洛哥左路傳中製造門前混戰，後備上陣的前鋒Rami Lougmani射入，摩洛哥在絕境下完成戲劇性反撲追成2：2，最終雙方握手言和，各得1分。

摩洛哥最後時刻入球，2：2追和中國，雙方各取1分。（新華社）

15分鐘超長補時 FVS兩度啟用謹慎確認關鍵

受下半場雙方及球證累積3次啟動足球影像輔助系統（FVS）影響，傷停補時由原來的5分鐘延長至15分鐘。FVS是FIFA為取代高成本傳統VAR而推出的「教練挑戰制」影像輔助系統，現場不設專職視像助理裁判室，改由主教練在關鍵爭議發生後，向第四球證揮動手指並遞交挑戰卡「紫卡」申請重播覆核。球證在確認摩洛哥最後關鍵入球時，極為謹慎，先是第四球證在入球後讓主球證翻看重播，確認進攻過程中無球員越位以及犯規動作，入球有效。國足教練團隨即遞出「紫卡」，投訴摩洛哥球員於前一輪攻勢中疑似侵犯國足隊長周雨諾，惟球證再次到場邊觀看重播後，維持入球有效。

FIFA推出「教練挑戰制」，教練通過遞交挑戰卡讓球證觀看重播再次進行判斷。（直播畫面）

根據FVS規例，每隊每場有2次挑戰機會，若挑戰成功改判，不消耗次數，維持原判則扣除1次，球證團隊主動要求覆核不消耗兩隊次數。FVS覆核範圍僅限4類決定性判決：入球、十二碼、直接紅牌及認錯球員。

末輪贏斐濟大幾率出線 浮嶋敏籲降溫：勿給壓力

獨中兩元的趙松源賽後獲頒全場最佳球員獎座，並受到多國球探關注。這名出身校園足球、曾先後攻破阿仙奴及利華古遜青年軍大門的前鋒，賽後受訪時難掩失落：「能幫球隊入兩球好開心，但沒有贏球更難受。」他又坦言，經歷首仗對西班牙的高強度洗禮後，全隊今仗更適應世界級節奏。

趙松源獲頒全場MVP。（新華社）

同組另一場賽事，西班牙U17以15：0狂勝斐濟U17，締造U17世界盃歷史第二大分差紀錄。今屆世界盃擴軍至48隊，12個小組首兩名及8支成績最佳的分組第三名將晉級32強淘汰賽。中國現時積1分、得失球差為「-5」，如果末輪擊敗分組實力最差的斐濟，將積4分極大機會躋身32強。若西班牙同日擊敗摩洛哥，國足更有機會藉大勝斐濟拉近得失球差，衝擊分組次名。

小國足末輪戰勝同組最弱對手斐濟將極大機會晉級32強。（新華社）

儘管出線形勢樂觀，國足日籍主帥浮嶋敏賽後立即降溫，直言並無將大勝斐濟定為目標，「麻煩大家不要跟球隊說讓我們打兩位數這樣的話。因為我也知道，我們的球員非常喜歡看社交媒體，看關於他們的一些新聞，不要給他們壓力。」