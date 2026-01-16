國際賽出擊｜非國盃決賽　摩洛哥塞內加爾「細」均力敵

沙迪奧文尼帶領塞內加爾擊敗前利物浦隊友沙拿領軍的埃及，躋身今屆非洲國家盃的決賽，將於實力強橫的東道主摩洛哥，爭奪冠軍。

（球賽編號：FB2240，1月18日 03:00開賽，Now 643台直播）



文尼在4強對埃及時，攻入全場唯一的入球，助塞內加爾以1：0氣走埃及，這也是他們近4屆第3度打入決賽，而上一次捧盃，則是2021年，對手正是埃及。

巴謙戴亞斯於今屆賽事攻入5球，是摩洛哥的攻擊泉源。（Getty Images）

塞內加爾今屆實力仍然強勁，除了文尼外，前線有尼高拉斯積遜，中場有愛華頓「孖寶」伊利文尼戴耶及伊祖沙古爾，門將是曾效力車路士的文迪，不過中堅高列巴尼決賽停賽，防守力難免減弱。

世界盃殿軍摩洛哥同樣星光熠熠，三線都有球星壓陣，例如耶辛尼保奴、馬沙拉奧、夏基美、巴謙戴亞斯及安尼斯利等，其中效力皇馬的巴謙更暫以5球高踞射手榜首。

摩洛哥上次捧走非國盃，已是50年前的事，上一次殺入決賽則是2004年，當時以1：2不敵突尼西亞飲恨，因此今次於主場出擊，可謂志在必得。

文尼在4強對埃及一箭定江山，帶領塞內加爾近4屆第3度打入決賽。（Getty Images）

雙方近6交手，摩洛哥於法定時間取得4勝1和1負，稍佔上風，但要留意的是，雙方近4次交手，3次總入球少於3球；而且，近10屆非國盃決賽，有8屆總入球都少於3球。因此，兩軍旗鼓相當下，不如捧「入球細」更穩陣。

