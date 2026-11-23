23歲德國金童穆斯亞拿（Jamal Musiala）今夏確診神經功能障礙，即使他近期已重新在德甲上陣，但上周一因調整藥物劑量，在訓練期間再度出現短暫意識喪失。身體亮起紅燈之際，拜仁慕尼黑高層非但沒有保護自家王牌，反而接連公開質疑其狀態並暗示要重新談判高達2500萬歐元（約2.2億港元）的年薪合約，結果引爆公憤。



穆斯亞拿自2025年2月簽下至2030年夏天的優厚長約後，接連受到左腳骨裂及肌肉拉傷影響，今年夏天更確診患有神經功能障礙，曾兩度在比賽場上暈倒。儘管醫生確認穆斯亞拿服用藥物能夠控制病情，球員本人亦表達出強烈繼續職業生涯意願，但拜仁高層對於穆斯亞拿癲癇發作以及狀態感到擔憂。

穆斯亞拿已經傷愈復出達到上場比賽要求。（路透社）

穆斯亞拿在上周末拜仁1：1打和科隆的比賽中後備出場20分鐘。賽後拜仁監事會成員、前行政總裁路明尼加（Karl Heinz Rummenigge）公開質疑其表現，「不幸的是，我們目前所了解的情況表明，他很難再達到以前的水平了。如果他不能再次成為以前的穆斯亞拿，那麼我們就必須談談。恕我直言，現時的薪金數字將不再合理。」

這並非拜仁高層首次公開談及穆斯亞拿合同相關話題，最初榮譽會長漢尼斯（Uli Hoeneß）已率先在電視節目拋出疑慮，現任行政總裁Jan-Christian Dreesen與他們口徑及意圖高度一致：如果穆斯亞拿無法恢復到100%的狀態，球會必須就其薪金水平重新談判。

穆斯亞拿現在不僅要面對神經功能障礙問題，更要處理與球會高層談判。（路透社）

多方聲援穆斯亞拿 拜仁高層急改口

國際職業足球員協會（FIFPRO）隨後發表強硬聲明，直斥拜仁的行徑極不恰當。FIFPRO 強調，球會理應在私下處理合約問題，而非利用媒體向一名正在對抗疾病的球員施壓。轉會權威記者羅曼奴（Fabrizio Romano）在Instagram轉載FIFPRO支持穆斯亞拿的貼文，並呼籲「拜仁必須尊重穆斯亞拿」。皇馬中場比寧咸（Jude Bellingham）以及拜仁隊友奧利斯（Michael Olise）為這則批評球會高層的貼文按下了「讚好」。

穆斯亞拿得到FIFPRO、好友、名宿以及球迷多方聲援。（Instagram@fabriziorom）

拜仁名宿艾芬堡（Stefan Effenberg）與前德國球員Maik Franz亦加入戰團。Maik Franz直指拜仁的做法「簡直等同於職場欺凌」、「金錢竟比人更重要了」，並認為公開向病患球員施壓只會製造災難。

批評燒到拜仁上周六舉行的年度股東大會，一名身兼內科與神經科專科醫生的會員發言時，引發在場球迷熱烈鼓掌：「我認為三位高層公開質疑他是否還能重返巔峰狀態毫無益處。這與拜仁標榜『我們在一起』的大家庭文化毫無關係。」

現任行政總裁Jan-Christian Dreesen現時態度軟化。（Getty Images）

眼見群情洶湧，拜仁高層被逼緊急撲火，Jan-Christian Dreesen在最新面對公眾時全面改變論調，強調從未想過要給穆斯亞拿施壓：「我們只想看到昔日的穆斯亞拿回來，他需要時間康復，球會絕對會給予他充足的時間。」

「但還有一項責任，不僅是對球員，也是對球會的。這就像任何企業一樣，當有人無法再履行所有職責時，就會面臨這種情況。這在足球界是種新情況，我們必須先學會如何應對。在頂級體育運動中，特別是足球界，此前從未出現過這類『意識喪失』的情況。」