【福原愛婚變】高大小鮮肉竟已婚　女方懵然不知動真情變雙重出軌

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-04-01 18:49

福原愛與江宏傑這對乒乓球金童玉女婚變事件，再鬧出戲劇性新一幕——最新一期《週刊文春》踢爆與女方在橫濱街頭拍拖繼而到酒店過夜的高大小鮮肉，竟然已有家室，一直被蒙在鼓裏的福原愛大受打擊。 據悉雜誌一出街，男方立即致電福原愛解釋，可是他對雜誌表明自己並無出軌，強調跟福原愛之間「只是友誼」。

32歲的日本「國民女兒」福原愛3月初驚傳婚變，事源她被雜誌狗仔隊拍下跟一個年輕高大男子拍到橫濱街頭肆無忌憚拍拖，繼而出入酒店過夜，翌日雙雙返回家中、男方逗留一整天。在「有圖有真相」的年代，無論福原愛如何否認二人之間並未出軌，已婚生子的她依然百辭莫辯。

相對丈夫江宏傑強調「對小愛的心意從未改變」，脫下婚戒的福原愛，被指決意離婚。醜聞一出，福原愛形象直插谷底，旋即被多家廣告商棄用，連東京奧運乒乓球評述工作飯碗亦不保。相反，江宏傑繼續工作，如常為電視節目《全明星運動會》錄影。福原愛一再延遲回台灣歸期，似乎已在江宏傑與被指貌似日本棒球名將大谷翔平的高大新歡之間作出選擇，出乎她意料之外的是，較她小5歲的帥氣男生原來已婚。

《女性SEVEN》的55張福原愛密會照片流出。（Twitter）

日本傳媒曝福原愛與男子酒店過夜：

被已婚年下男蒙在鼓裏

福原愛是今次疑似紅杏出牆事件中的大輸家，經營多年的乖乖女形象一夜間徹底崩潰，然而就算再三被傳媒追訪，言語間她依然盡力維護新歡，例如說出「二人到酒店過夜，但分房瞓」，承認二人「一起回家，不過我家有很多間房」等令人難以置信的話，就算被拍下在橫濱唐人街卿卿我我地拍拖，仍然強調「是我逼他去的」，重申沒有出軌，聲稱對方只是「艱難時刻為她送上支持的密友」。

福原愛沒可能不知這樣說只會令輿論一面倒對她痛罵，明知後果仍三番四次為男方護航，只能說句「這就是真愛」。近日她甚至被日本雜誌《週刊女性》讀者票選為「形象反差的不倫（出軌）藝人」榜首，足見婚外情醜聞對她形象損害多大。小愛將心向「橫濱大谷翔平」，奈何明月照溝渠，落花有意，流水無情，她又怎能料到那個跟她信誓旦旦表明「沒有女友」的早稻田大學小師弟，竟已為人夫？

福原愛疑似出軌高大男起底 細5歲早稻田師弟 年薪千萬白領精英

福原愛丈夫江宏傑在太太爆出出軌醜聞後，繼續為《全明星運動會》節目錄影。（江宏傑Instagram）

【福原愛新歡起底】（按圖放大）

福原愛另一次錯愛

32歲的福原愛，遇上27歲的年輕才俊，對方高大有型又是年薪過千萬日圓的白領精英，或許她以為如此人選必定不會有錯。相對丈夫江宏傑只是個半紅不黑、靠自己名氣上位的乒乓球員，她似乎對今次的選擇十分有信心。

可是事實證明，從小到大在乒乓球圈長大，備受萬千寵愛在一身而缺乏社會經驗的福原愛再次愛錯郎，今次更是遇人不淑。《週刊文春》踢爆，福原愛外遇對象A先生在橫濱之旅前，向她說自己並沒有女朋友，可是3月27日A先生被該雜誌發現與另一女士出雙入對的照片，更爆出他已為人夫的事實。對於《週刊文春》的提問，A先生表示，「我不會回應。我只是個普通人，沒有婚外情。」

最新一期《週刊文春》大爆福原愛被新歡欺騙。（《週刊文春》）

睇雜誌先知新歡已婚

2月27日福原愛與A先生在橫濱唐人街散步，當晚在當地酒店過夜，2月28日A先生駕車送福原愛回家並再次過夜。福原愛事後稱二人無論在酒店或她家均是「分房瞓」。醜聞曝光後，福原愛對連累A先生深感歉意，直到八卦雜誌最新爆出原來對方已婚身份，她才驚悉自己一直被A先生蒙在鼓裏。

福原愛友人透露，A先生被《週刊文春》踢爆人夫身份後，立即打電話給福原愛解釋，惟她依然相當震驚，「內心有如晴天霹靂」。A先生被指告訴福原愛，即使他已婚，但即將會離婚，目前正和太太分居，更聲稱妻子「只會偶然到他的住所」。

不過雜誌似乎有心拆散鴛鴦，直指觀察到「A先生跟妻子根本就是生活在一起」，明示男方疑似講大話。無論真相如何，A先生已為人夫一事，已夠震撼，事關原先只有福原愛一人出軌，如今變為雙方也涉及婚外情的「W（double，雙重的意思）不倫」，勢令醜聞再次一發不可收拾，難有善終。

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