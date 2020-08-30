【港足．短說．蘇偉泉】疫下餓波的日子　一位業餘球員的自白

疫情下本地足球場全面封閉，波友們叫苦連天。 「灰熊」蘇偉泉（藝名：蘇宸褕）曾征戰職業球圈，轉型藝人的他現是業餘球員、普通市民。踢波求開心而已，無奈疫情反覆，「有邊個唔想踢波？但踢又驚、唔踢又腳痕，真係好難頂！」 今季他效力港乙球隊九龍城，業餘波被認為沒有價值，他又有甚麼看法？ 攝影：余俊亮

運動員轉型當藝人的例子，除了方力申大家還數得出多少個？

「灰熊」蘇偉泉這個名字，記者細細個就聽過，卻只曾透過舊報導認識他。現實中他果真擁有一把長髮，在頭頂紮了個小髻，加上濃密的絡腮鬍，跟花名十分匹配。

閃爍的東亞運金牌是灰熊的成就，但它與口罩背後的長髮及鬍子，才是它的標誌。（余俊亮攝）

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灰熊（左）跟好友馬志威2月至3月期間到歐洲拍攝足球旅遊節目《帶你到主場》。（Kumer 灰熊 Facebook圖片）

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念念不忘 生活離不開足球

由香港08到太陽飛馬，蘇偉泉曾在職業球壇打滾11年，2015年隨太陽飛馬散班，他亦轉戰演藝界，近期在電視劇《地產仔》中粉墨登場。因前足球員的身份，早前灰熊獲邀為電視台拍攝足球旅遊節目《帶你到主場》。其實他縱高掛球靴5年，對足球仍念念不忘。

「由7歲開始踢波，我人生超過三分之二的記憶都跟足球有關，很神奇。」對自己跟足球的關係，灰熊這樣說。加入演藝界後生活雖變得多姿多采，但灰熊跟普通市民一樣，總要抽空踢波。退役後他效力過港甲的晨曦與花花，至今季則轉戰港乙九龍城，仍樂在其中：「只要身體仍負荷得到，我會一直踢落去。」

只要身體仍負荷得到，我會一直踢落去。

那些年踢香港隊的專有球鞋，灰熊一直珍而重之，保存至今。（余俊亮攝）

即使退役5年，灰熊仍難跟足球「斷絕來往」，一片草地加上足球，已教他樂在其中。（余俊亮攝）

太陽飛馬的體會 足球是友情

「開心足球」，是灰熊當前踢波的心態。

自少習慣集訓生活，灰熊特別嚮往一班人追逐足球的熱血。他重提自己效力的最後一間職業球會——太陽飛馬，認為那就是「開心」的定義。「球員在操練後再聚會，我覺得那裏凝聚了一班志同道合的人，很齊心地去建立一些事。」

踢業餘波，更多是為了賽後一班麻甩佬去食飯飲嘢。

灰熊蘇偉泉（右）曾為太陽飛馬正選中堅。（香港足總圖片）

↓↓↓那些年的太陽飛馬：（按圖放大）↓↓↓

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現時踢波，友情也是主因，「隊友各有各忙，但只要約踢波就會『蒲頭』。踢業餘波，更多是為了賽後一班麻甩佬去食飯。」早前他遠赴台灣拍攝電影《海霧》近3個月，回港後隨即重返球場、跟隊友相聚，「當日特登早起、食早餐、到球場。如果每周能擁有這感覺一次，已經十分美好。」

灰熊退役後曾效力港甲晨曦及花花，今季加盟港乙九龍城。（Kumer 灰熊 Facebook圖片）

工作比賽全面停擺 經歷餓波之苦

疫情下灰熊跟隊友已沒見面多時，他的演藝工作亦大受影響；同時健身教練的兼職也復工無期。慶幸部份作品於近期播出，才可維持曝光率。

「就像全世界都停了下來，除了我的年齡繼續增長......」灰熊慨嘆道。

身為資深「波友」，最叫他痛苦的還是餓波。疫情前他在今屆港乙上陣10場，但賽事最後被腰斬，「第一個反應是——『唔係呀嘛！』最慘是周末冇波踢，不知如何打發時間。」

球場重開，機會難逢，但又擔心疫情。這種踢又死、唔踢又腳痕的感覺，很難頂！

疫情下灰熊的演藝工作大受影響，圖為他早前拍攝《八卦掌之暗戰》及《八卦掌之鷹飛》的劇照。（受訪者提供）

↓↓↓灰熊近年出演多套電影及劇集，即睇其靚仔劇照及工作相：（按圖放大）↓↓↓

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記者不禁問：「其實冇波踢有多痛苦？」

他聽畢呼了一口大氣，向記者解釋：「早前球場難得重開，但又擔心疫情。這種踢又驚、唔踢又腳痕的感覺，很難頂。」

難敵波癮，灰熊偶爾也會在家中踢幾腳止痕，但更令人驚訝的是，他會跑樓梯舒壓。（余俊亮攝）

談業餘聯賽的意義 小將生存的僅有空間

業餘聯賽腰斬，灰熊失去娛樂，及跟朋友暢聚的機會。然而退後一步，取消這些賽事又對香港足球帶來甚麼影響？

「對我來說，意義在於能見證小將成長，這種感覺是踢超聯找不到的。」近年有職業球會邀灰熊「重出江湖」，他堅持「頭也不回」；不過他有意擔任助教，向後輩分享經驗。「我雖沒教練牌，但臨場如何實行戰術，絕對可以幫忙。」

灰熊（中）無意再以球員身份重返職業球圈，他希望大眾對自己的印象，永遠留在美好的回憶之中。（受訪者提供）

職業聯賽成績掛帥，球員失誤，教練粗口相向見怪不怪。灰熊卻有細心一面，對小將循循善誘。「多給有建設的意見。何謂『畀好啲』？我會解釋要傳到哪個位置，再讓他們消化。」

現時港超富力R&F的前鋒袁振昇，便曾跟灰熊在晨曦做過隊友。他憶述對方也是如此逐步成長。其實，勝負在業餘聯賽非最重要。這正為那些「比上不足、比下有餘」的年青球員提供進步空間，其價值也建基於此。

灰熊道：「時下年青人太多選擇。球員沒天份踢港超，想嘗試踢業餘波，慢慢升上去。若很嚴格地去教，他們很快就捱不住，只會愈來愈少人投身港足。」

↓↓↓港甲一樣有睇頭，多位前職業球員近年轉戰次級聯賽，寶刀未老！↓↓↓

前南華射手迪天奴（中），為港甲永義地產披甲。（永義足球隊Facebook）

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我們都有say（發言權），但say完冇人理。

價值觀不同 腰斬無可厚非

業餘聯賽除孕育本地球員，不少灰熊口中的「老甲（即前職業球員）」，如前南華射手迪天奴等也參與其中。賽事免費入場，往往吸引球迷一睹風采，腰斬對球迷無疑亦是損失。

奈何在外界眼中，職業足球的合約、獎金、薪酬，才是「價值」。灰熊笑言自己覺得業餘波好，全因愛得夠「傻」，但香港對體育界有另一種價值觀，「外國運動員說一句話很容易會成為hashtag（主題標籤），但香港運動員卻很難。我們都有say（發言權），但say完冇人理。」

香港的體演界不如外國般受重視，灰熊可說是橫跨兩個界別，體會特別深刻。（余俊亮攝）

其實灰熊希望能透過訪問推動球圈，然而疫情當前，只能接受現實，「就算重開球場，大家都只會提心吊膽。」在健康與興趣之間，灰熊坦言會選擇前者，若有天疫情過後，只有一個簡單的願望：「我最想約朋友踢波再食飯！」

大概8個月前，沒有人想過這會是如此奢侈的訴求。灰熊跟你與我，甚至每一位波友一樣，都只想再踢「開心足球」，重遇球場上的每一張笑臉。