西貢行山路線｜嶂上郊遊徑平緩斜度登高　食完山水豆腐花落榕樹澳

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-04-11 09:52

嶂上郊遊徑在西貢西郊野公園，起點位於猴塘溪附近的海下路。郊遊徑的初段較多石級，但斜度適中，可緩步拾級而上，欣賞沿途的美景，遠觀草被地為主的石屋山。 長度：4.2公里 時間: 3小時（編按：由榕樹澳行至水浪窩約需多1小時）

開始進入黃竹塱，開揚的山路亦漸漸變得遮蔽，植林和天然林木交錯。此段路至嶂上都是平緩山徑，行者盡可在沿途看花尋鳥，細賞生態特色，過黃竹塱後便可輕易到達香港的著名高原濕地──嶂上。

【齊看嶂上景色】

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離開嶂上，向西望可遠眺企嶺下海的全景，以及背靠著的馬鞍山。由這裡下走有天梯之稱的陡斜石級小徑，漫漫便潛進了谷中的樹林，在小徑的兩旁都長滿了牙香樹，你不難發現很多的樹幹有被人為的破壞，因為早前這裡曾被人非法砍伐，十分可惜。最後返抵榕樹澳，可沿引水道步行約一小時往水浪窩乘車返回市區。

點擊下圖看看西貢嶂上郊遊徑特色風光！👇👇👇

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導賞點

1. 山水豆腐花

已荒廢的嶂上村綠草如茵，村裏有一間許林士多，在假日賣山水豆腐花，遊客不妨稍作休息，在群山環抱中品嚐豆腐花。

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2. 企嶺下海全景

天梯頂位於坳門，是一個微陷的大坳位。抬頭就可以見到西貢最高的山峰──石屋山及畫眉山，遠處是八仙嶺群峰，更能俯瞰企嶺下海的全景，風光醉人。

3. 天梯

天梯是一條既陡斜又漫長的石級，下達榕樹澳村。遊人沿途下山，應份外小心，亦切忌奔跑，否則會對膝蓋關節造成傷害，故盡量以慢速步行。若逆走嶂上郊遊徑，從榕樹澳登嶂上的天梯頗為陡峭，需有一定的行山經驗和體能。

設施：資訊牌、標距柱、營地、洗手間。

交通資料 起點：乘搭專線小巴7號（於西貢市中心上車）在近猴塘溪下車；或乘搭九巴96R號*（於港鐵鑽石山站上車）、94號（於西貢市中心上車）在高塘站下車，再沿海下路步行到入口。 *只於星期日及公眾假期行駛 終點：沿引水道步行至西沙路，在水浪窩站乘搭九巴99號（至西貢或馬鞍山）、299X號（至西貢或沙田）

嶂上郊遊徑路線圖。（漁護署網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：嶂上郊遊徑】

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