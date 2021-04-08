足球熱話│越南中場靈魂小腿慘被屈至崎型　對手遭停賽兼付醫藥費

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-08 17:11

球場如戰場，凶狠攔截在足球世界屢見不鮮，重創、斷腳場面總是不斷重演。上月底的一場越南超級聯賽，就再出現令人悲痛的一幕。

當時由中游的河內FC作客榜尾的胡志明市，河內中場杜雄勇身為越南國家隊重心，自然是球隊中場靈魂。

可是不幸事件卻發生在27分鐘，河內右翼長傳踢前被胡志明市守衛解圍不遠，杜雄勇搶得來球後向前推進，卻被主隊中堅吳煌盛飛鏟，前者隨即倒地不起。

慎入！越南國腳恐怖斷腳逐格睇：（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

從慢鏡所見，杜雄勇在對方攔截前已踢走皮球，但作為重心腳的右腳被直接踩中，加上整個身體的力量把他向右壓，結果右腳小腿嚴重變形，出現屈曲90度的恐怖畫面。

雙方倒地後已察覺不妥，杜雄勇望向自己右腳後立刻抱頭大叫，而吳煌盛也即時按住對手右腿，似乎是幫忙固定傷處。兩隊球員此時亦上前協助，結果杜雄勇在現場接受急救約10分鐘後，被送上救護車前往最近的醫院治理，並證實右腳脛骨和腓骨全部骨折。

杜雄勇是越南國家隊中心，現效力河內FC。（Đỗ Hùng Dũng Facebook）

醫生料半年時間康復 犯規者被罰停賽至年尾

杜雄勇的傷勢至少需要半年時間康復，意味無法代表越南參加6月舉行、鬥印尼、馬來西亞及阿聯酋的世界盃亞洲區外圍賽。

這位中場出院後向球會及球迷表達感謝之意，並指自己右腳的痛楚已完全消失，目前會按照醫生的指示接受物理治療。「我收到了大家的支持，也為這些關愛而感動。我承諾會盡快康復，重返球場。」

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杜雄勇受傷三日後已出院，按圖了解他的康復進度：

值得留意的是，最初球證欲只向犯規的吳煌盛出示黃牌警告，但最後改變決定以紅牌驅逐對方出場。據越南媒體報導，吳煌盛將被罰停賽至今年年尾，另加罰款4000萬越南盾（約13450港元），並需支付杜雄勇的所有醫療費用。

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