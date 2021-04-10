元朗行山路線｜大欖隧道口起步行大欖涌郊遊徑　上落梯級多要留神

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-04-10 11:11

大欖涌郊遊徑在大欖郊野公園內，起點位於大欖隧道口（往元朗方向）的停車場旁。郊遊徑全程都是不斷的上落路段，要走過多個山頭，到達大欖涌水塘北端。由於路程上落的梯級頗多，而且沒有中途離開的位置，所以只適合有行山經驗的人士。 長度：5.5公里 時間：4小時（編按：不包括由郊遊徑終點行到大棠時間）

從馬鞍崗出發，初段往上走一段林蔭小路，沿路可近觀大欖隧道口，以及對面巒巒的山峰。經過植林地後，向右方下行，直至看見上行的梯級，才算真正開始。

大欖隧道往元朗方向的轉車站下車，之後就行大欖涌郊遊徑上山，幾方便由市區搭巴士入元朗行山的朋友。（資料圖片/李澤彤攝）

遊人絕不輕鬆地一口氣走上290米的高山（編按：此為四排石山），到達第一個高峰，景致180度轉變，在開闊的山頭，可以最廣闊的眼界欣賞蒼松翠綠中的元朗平原、錦田、十八鄉、遠及天水圍和屯門，經過兩個涼亭，再走大約1.5小時便到達大欖水塘，路段變得輕鬆。終點是永吉橋往田夫仔的分岔口。

點擊下圖看看大欖涌郊遊徑特色風光！👇👇👇

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導賞點

沖刷地形：途中會見到山坡被雨水沖蝕而形成的特別地理，泥土就像被人挖去一樣，十分有趣。

設施：資訊牌、野餐地點、燒烤場、流動洗手間、標距柱。

交通資料 起點：可選乘任何途經大欖隧道的巴士，於元朗段隧道口的轉車站下車，往元朗方向的停車場旁有一建築物，那裡便是郊遊徑入口。 終點：沿大棠山道下走至大棠，乘搭港鐵巴士K66號（至港鐵朗屏站）或公共小巴（至元朗千色廣場）離開。

大欖涌郊遊徑路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

行至大欖涌郊遊徑終點後，接馬路行去大棠搭車，大約需時多1小時👇👇👇

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：大欖涌郊遊徑】

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