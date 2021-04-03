馬鞍山郊遊徑行山路線｜最簡單方法上昂平大草原　西貢大水井落山

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-04-03 08:32

馬鞍山郊遊徑始於馬鞍山郊野公園燒烤場，可飽覽整個馬鞍山郊野公園和西貢海的景色，路途高低起伏不大，稍具行山經驗者當可輕鬆勝任。 長度：4.5公里 時間：2小時

由起點緩攀至昂平高原約需1.5小時，道上所見一些植物名稱標示，雖然名牌較為簡陋，但中文名稱、學名和科名都齊備，遊客可學習不同的植物品種。離上村大約30分鐘腳程即可到一三岔道，該處有清晰指示前往昂平的方向。

昂平草原為四方馬鞍山、大金鐘、鹿巢山和石芽山等群嵐環抱著，因為強風和缺水等限制，主要的植皮類型都是矮叢草地，生態價值較低。昂平較低的位置有多個植林區，目的是透過植樹去增加水土保養和生物多樣性。越過昂平營地後出現的標誌柱指示了往大水井的方向，由此走至郊遊徑終點約需30分鐘。

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【春天行山注意】大霧籠罩有種地形容易迷路 山徑濕滑宜備行山杖

導賞點

1. 馬鞍山、牛押山

牛押山高677米，於山上可觀察蝴蝶的登峰行為，更有機會碰到如雙色帶蛺蝶等的罕見蝴蝶品種，而相連接的馬鞍山和雁谷等險地以觀賞杜鵑而著名，每年春天一到，遍谷紅花爭相吐艷。惟登山和離開所經的吊手崖和馬尾脊皆為極度險峻的山徑，不但陡峭非常而且容易迷路，一旦失手後果可不堪設想，故只有豐富行山經驗和準備充足的行山人士才可考慮挑戰。

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2. 茅坪和梅子林

馬鞍山郊遊徑末段的壯麗風光往往會吸引遊人繼續下走茅坪，途中所經的山脊是觀賞猛禽的好地點。相對昂平，茅坪和梅子林皆多水和濕潤，茅坪村和梅子林村的風水林更是該區生態價值最高的地方，因此兩地已被政府列入為需優先保育的地點。

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3. 昂平瞭望台

昂平為一海拔400米高的大草原，可以俯瞰整個西貢海域，白沙灣、西貢海、牛尾海都盡收眼底，遊艇帆船就像繁星般滿佈碧海。

【馬鞍山郊遊徑途經昂平高原！齊看昂平靚景！】

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設施：資訊牌、標距柱、野餐地點、燒烤場、洗手間、涼亭。

交通資料 起點：1. 乘搭港鐵（恆安／馬鞍山站下車）或巴士至馬鞍山恆安邨、耀安邨，沿馬鞍山路迴旋處旁之良友路上山，步行約30分鐘便到達馬鞍山燒烤場旁的郊遊徑入口； 2. 或於馬鞍山新港城巴士總站或耀安邨乘村巴NR84號，在馬鞍山郊野公園車站下車，沿馬路步行至馬鞍山燒烤場起步； 3. 由於村巴班次較疏，可直接於馬鞍山市中心乘新界綠色的士前往馬鞍山公園燒烤場。 終點：沿北港凹路前行至菠蘿輋站，乘搭專線小巴3號回西貢市中心；或沿菠蘿輋路續行至西貢公路，乘搭其他公共交通公具回市區。

馬鞍山郊遊徑的路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：馬鞍山郊遊徑】

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