東京奧運│中國女版美斯發威出線掀全國熱話　內媒：男足得加把勁

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-15 13:26

東京奧運女子足球亞洲區最後一張入場券終由中國奪得，球隊憑有「中國女版美斯」之稱的前亞洲足球小姐王霜梅開二度險勝韓國。 中國入圍正賽後，因一個理由勢與「世界一姐」美國在小組相遇，中美大戰一觸即發，似乎是命運安排。

中韓女足的奧運資格爭奪戰，早前因中國隊在作客韓國首回合時疑似被「冷待」，球員在機場入境花逾兩小時處理入境手續而鬧出風波，該仗中國以2：1小勝返回主場再戰。

中國征韓爭奧運資格 狠批對手違協議 韓國四字反駁

重溫中國女足作客韓國時等待入境檢查，有媒體稱球員經歷「巨大生理消耗」：（按圖放大）

中國女美斯連入兩球反勝出線

最終在中國蘇州舉行的次回合生死戰，韓國在上半場連入兩球重奪出線主導權，不過有「中國女版美斯」之稱、曾外流巴黎聖日耳門女足的王霜換邊後離門30多碼罰球直射入網，為中國隊總比數逼和3：3。

兩隊要踢加時分勝負，結果王霜在加時上半場梅開二度，被四名守衛夾擊下於禁區頂放冷箭得手，中國隊憑此關鍵入球拿下奧運入場券。

有「中國女版美斯」之稱的王霜（紅衫），在次回合攻入兩個關鍵球，助中國隊取得奧運入場券。（新華社）

+ 6 + 6 + 6

在兩場資格賽轟入3球的王霜賽後被中國傳媒稱為「女足王者」，有媒體亦不忘向男足抽水，大字標題寫上「男人們得加把勁了！」

中國女足出線奧運相關報導鋪天蓋地，有指「中國女足的精神令國內各界感到振奮」，就連「同時有11個女足相關話題登上微博熱搜榜」、「比賽成為同時段央視收視率最高節目」、「央視《新聞聯播》播放時長23秒的新聞」等周邊花絮亦被爭相報導。

前亞洲足球小姐王霜，場外卻是個「萌妹」：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

命運安排中美大戰

雖然中國上下猶如贏得奧運金牌般興奮，但球隊跟冠軍仍有一大段距。東京奧運女足項目共有12支球隊、並分為4個檔次，具體分檔如下：

第一檔次：日本、美國、荷蘭 第二檔次，瑞典、英國、澳洲 第三檔次：巴西、加拿大、中國 第四檔次：新西蘭、贊比亞、智利

縱使抽籤儀式4月21日才舉行，然而根據分組規則，每組不能有兩支球隊來自同一洲際足協。這意味中國女足不會跟第一檔次的日本，及第二檔次的澳洲同組，而由於第二檔次餘下的瑞典跟英國都來自歐洲足協，任何一隊跟中國同組，都不能跟第一檔次中同屬歐洲的荷蘭同組，因此世界排名第一的美國已肯定會跟中國在小組相遇。

中國女足將於今屆東京奧運遇上美國。（Getty Images）

奧運資格賽中國女足對韓國女足次回合精華：

在美國總統拜登上台後，中美關係仍持續緊張，近日亦就貿易、氣候等問題再度角力。這場女足「中美大戰」預計今年7月底上演，屆時又會否演變為外交層面的「拗手瓜」對決？

中國網民似乎並不看好中國女足，直指兩隊「不在同一檔次」，「誇（獎）完就完事了」；有人更「力勸」媒體切勿炒作，「到時被灌兩位數，又該尷尬了」。

同場加映：中國美女網球一姐王薔：（按圖放大）