西貢行山路線｜北潭凹起步縱走東龍二輋　落高流灣搭船返黃石碼頭

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高空反氣旋覆蓋南海北部，周三天晴，天氣悶熱，小組活動安排輕鬆路線到高流灣，北潭凹起步。

（行山日期：2020年3月31日）

一眾隊友搭早上9：00開出94號巴士到北潭凹下車，四人一組逆行麥徑第二段，經赤徑上大浪坳，在大浪坳小休片刻等齊人。

按圖看清路線及沿途風景，逆走行麥徑第二段、經赤徑上大浪坳▼

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上行往蚺蛇坳方向，中途至岔口左邊上山，經東龍二輋，走過頭輋，到二輋大休。

按圖看清路線及沿途風景，在蚺蛇坳前岔口上山，行東龍二輋▼

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休後沿山徑下行，接石屎路出蛋家灣，再沿村路步至高流灣碼頭搭下午1：55船班回黃石，是日路線輕鬆，路段開揚，適合夏季開季行走，約10公里路程，4個多小時完成。

按圖看清沿路路況，沿山徑下行出蛋家灣，步至高流灣碼頭▼

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香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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