港島行山路線｜砵甸乍山郊遊徑行到柴灣　登觀海亭風光引人入勝

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-04-25 10:27

砵甸乍山郊遊徑始於近大潭峽的馬塘坳，終點位於近小西灣的哥連臣角道。馬塘坳並沒有交通工具可直達，遊人可由大潭峽懲教所入口旁的石級上行到懲教所親子中心，由旁邊橫閘前行約20分鐘到達馬塘坳起點，沿途可俯瞰近乎整個東區的風光。 長度：1.9公里 時間：1.5小時

由馬塘坳開始沿引水道前行，初段兩旁林木較密，離開引水道後前景開揚，把整個大浪灣、石澳，及較遠的鶴咀半島也盡數收入眼底 。郊遊徑中段有一指示牌顯示往大浪灣的方向，沿徑前走、離指示牌約10分鐘腳程，會到達一個景觀開揚的高處，那裏有一個分叉是沒有清楚指示的，遊人可循石級上行，不久即會到達此徑最引人入勝的地點──觀海亭。 離開觀海亭後開始下山，全為下勢甚急的石級道，至歌連臣角道終點止。

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導賞點

1. 昆蟲：砵甸乍山郊遊徑初段兩旁林木較密，兩旁欄杆上有不少引人注目的小動物，例如有數之不盡的蜘蛛，很多還是不常見的品種。欄杆上可見不少毛蟲，有些身披長毛，然而有部份沒有毛但色彩鮮艷。沿途遇上的蝴蝶品種也不少，例如有中環蛺蝶和網絲蛺蝶；夏天時還可見到不同蟬類。

2. 觀海亭：此徑最引人入勝的地點為觀海亭，遊人可從這裏，以270度真正盡覽自鯉魚門至鶴咀半島、自西北至西南的無敵海景，遠至南面的蒲台島和東面的東龍洲，以及果洲群島也可望見。

設施：傳意牌、標距柱、野餐地點、涼亭。

砵甸乍山郊遊徑路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

交通資料 起點：乘搭新巴9號（於港鐵筲箕灣站上車），在歌連臣角站下車；或乘搭專線小巴16A號、16M號或16X號（於港鐵柴灣站上車），在石澳道站下車。沿港島徑第八段前行約20分鐘到位於馬塘坳的入口。 終點：沿歌連臣角道步行約45分鐘到連城道，再沿路步行至環翠道後，沿地下鐵指示牌步行至港鐵柴灣站。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：砵甸乍山郊遊徑】

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