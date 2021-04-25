福原愛江宏傑離婚︱女方堅稱無外遇謎底解開　夫去年底一句話心死

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-04-25 15:08

江宏傑日前申請與福原愛離婚，一場子女撫養權爭奪戰正式戰開。女方3月初被揭高大男子橫濱街頭把臂同遊兼上酒店房密會後，一直堅稱「不是外遇」，連5歲小孩也難以置信的離譜說辭，原因全為這一步。 各界輿論幾乎一面倒同情男方，不過台灣新聞主播簡至豪憶述一件小事，說明江宏傑令福原愛心冷，早已有跡可尋。

福原愛與江宏傑這對乒乓球壇金童玉女，5年婚姻終走到盡頭。台灣傳媒率先披露江宏傑已入紙申請離婚的消息，他通過經理人公司華研國際周五（23日）早上證實消息：「希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」

至同日晚上，福原愛一方亦通過經理人公司表態，「謝謝江宏傑願意談論離婚協議細節，我想為孩子做最好的選擇，謝謝大家給予的關照。」

據了解，二人會先進行協商，假如無法調解才會打官司。隨爭奪一對子女撫養權大戰展開，福原愛抵死不認外遇之謎亦終於有答案。

福原愛、江宏傑5年婚姻隨男方入紙申請離婚，快將走到盡頭。（Getty Images）

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子女撫養權誰屬兩大關鍵

《日刊現代》引述經常處理日台兩地跨國離婚官司的日本律師黒田健二指出，如果雙方都已經有離婚意願，關於財產分配應該可以透過協商解決。由於福原愛回日本後爆出疑似外遇事件，「江宏傑若以女方不貞行為為離婚理由的情況下，也可以充分考慮要求賠償金。」

至於兩名子女的撫養權，他表示台灣、日本兩地年幼子女基本上多數由母親一方獲得，若母親長時間沒照顧孩子或處於不道德情況下，也有可能會判給爸爸。如此一來，對長期在日本工作、將子女留在台灣，以及爆出外遇疑雲的福原愛十分不利，第二點正是福原愛被八卦雜誌揭發跟高大男子同遊橫濱兼到酒店過夜後，一直堅稱二人「只是朋友」、無論在酒店或是回家均是「分房瞓」，而且「不是外遇」的原因。因為無論如何難以置信，一旦她承認婚外情，幾乎等同將一對子女撫養權「送給」江宏傑。

當然福原愛可以繼續口硬，不過她被日本狗仔隊拍下大堆與陌生男子過從甚密的照片，一旦被法庭接納為「不倫事實」，黒田健二稱江宏傑很有可能獲判兩子女撫養權。

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江宏傑一句話令福原愛心寒

輿論一面倒同情江宏傑，對事發後一直逃離公眾視線的福原愛大肆鞭撻，台灣著名新聞主播簡至豪日前在《新聞龍捲風》節目中談及二人離婚一事時，卻憶起去年12月夫妻一起上《我是救星》節目時一段小插曲。

節目中，當江宏傑被問到：「如果遇上槍戰有人要殺福原愛，該怎麼辦？」江宏傑竟然回答：「那我當然要跑啊！」這個大難臨頭各自飛的回答，令福原愛難以接受，錯愕反問：「為什麼不救我？」

江宏傑解釋，若夫妻兩人同死，孩子會無人照顧，福原愛勉強接受他的講法，卻直言：「我想說也是啦，但是你就不能假掰一下嗎？」並指出江宏傑是個非常實際的人。這段小插曲或許只是節目效果，惟仍可從另一角度反映出二人分歧之大，福原愛與江宏傑一個愛浪漫，一個講求實際，婚後5年，丈夫在人前連「戲都唔交」，就算日媒之前報道男方和家人長期語言暴力或被誇大，以上一番話相信難免令福原愛感到心寒甚至心死。

福原愛丈夫江宏傑在太太爆出出軌醜聞後，繼續為《全明星運動會》節目錄影。（江宏傑Instagram）

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江宏傑ig未改人夫稱號

福原愛被爆出與高大男子密會醜聞後，一直留在日本避世，回台灣計劃一再拖延。外界認定她無論如何也會在兒子小小傑4月3日兩歲生日時到台灣，可是最後她依然未有成行。江宏傑當時上載跟一對子女切生日蛋糕的照片時，罕有沒有標記福原愛，加上一個「給你百分之兩百的愛」標記，立即惹來外界猜想，並對江宏傑深表同情。

相對福原愛一直躲避傳媒和公眾，江宏傑事發後繼續拍攝《全明星運動會》節目，周五離婚消息曝光後，與節目中的紅隊成員周予天、廖允杰及房思瑜等，一起到場支持范逸臣演出的音樂劇，但未回應離婚事宜。

有趣的是，至今江宏傑在Instagram的個人自我介紹中「小愛的老公❤」銜頭，尚未更新。

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