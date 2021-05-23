【南丫島行山遊記】山地塘尋石之旅多波折　意外發現「天空祭壇」

撰文： 小牛牛 最後更新日期： 2021-05-23 09:58

3月下旬捉緊冬天涼風的尾巴，相約老友起行，已經計劃了一段時間的尋石之旅，終於成行。以往乘坐渡輪往索罟灣都是由中環出發，今次改由香港仔碼頭出發，航程比較短，大約30分鐘左右就到達索罟灣碼頭。因為遲了一班船，為了趕及時間，所以就在碼頭旁的海鮮餐廳用膳。行山前食海產食物都是首次，味道不錯，價格就不知（老友請客）。 （行山日期：2021年3月下旬）全程：約11公里，需時：約6小時

同場加映！牛年行「牛」山，香港有「牛」字的山峰：（按圖放大）

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整理裝備後，開始出發，首先經過天后廟沿石級直上，到達涼亭。從右邊轉入山徑，向山地塘出發，穿過小叢林，緩緩開始上山。到達山腰風景開揚，可以俯瞰索罟灣美景，拍照後繼續上路，有部分山徑比較崎嶇，幸好有前人留下繩索，可以借力而上。首先遇到是「元陽石」，以往「元陽石」只能遠觀，無路走近，經過一班山界前輩努力開拓後，已經有路線可以走進拍攝。可是我們時間所限，太趕急下錯過了「手指公石」。

【元陽石及踏板石（按圖放大）】

繼續沿山徑一直走，發現戰前遺下的山洞，本想進入探索，奈何到達門口時已經有大量蚊隻守候，沒有拍照片已第一時間逃離現場，快速向上走，很快便到達山地塘（353米）山頂。有兩條路線可以選擇，右手面落到山腳可以走訪水濂洞。今次我們選擇了左手邊山徑落山，目的希望能夠尋找到「臥豹石」。

▼按圖看清南丫島山地塘尋石之旅風光

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開始緩緩落山，又再次穿越叢林，植物生長得十分之高，大部分是竹葉狀植物。穿過了小竹葉林，首先發現是「踏板石」，由兩塊巨石堆叠而成，從石上可俯瞰整個深灣，風景優美。拍照後繼續往山徑下行，源源不絕的巨石左右兩旁隨處可見，加點想像力，不難有新發現，從左邊看見「西人石」，巨石好像一個人的側邊，由於鼻樑高高，所以被山友起名為「西人石」。

經過一道大坡板之後，發現有很多分岔小路，根據網上蒐集資料，我們選擇了其中一條小道一直向海邊下行，可是始終找不到「臥豹石」！由於天氣炎熱，加上太太體力有限，所以先讓太太稍作小休，而我就獨自繼續落山尋找。幸好皇天不負有心人，結果下行到一個石坡上終於找到。「臥豹石」是一塊經長年風化的小巨石， 由於石上有很多個小洞，好像一頭豹身上的斑紋，所以被山友稱為「臥豹石」。

【臥豹石（按圖放大）】

拍照後往後上山接回山徑，可是發現了多條路線，又有多條殘舊的絲帶，而手機的GPS接收又不穩定，唯有選擇一條較明顯的路線而走，又到達另一個大坡板，沿大坡板往下走，發現了有多條分叉路線，當中少部分有絲帶，可是幾條路線都没有去路，唯有折返沿線回航。可是，已找不到前來的山徑了，唯有向上山方向走上山頂回到起點，但沿途滿佈荊棘植物，被刺中會十分之痛楚，唯有稍作小休再重新部署。

記得兩年前到訪山地塘都是在這裏迷了路，原路折返敗走，心想着不會又重蹈覆轍呢！思考了一會兒，記起正確路線應該往山下方向走，所以折返回大坡板下，再度尋找，好不容易終於找到一條不起眼的行山路線，大家都開心沿山徑一直走，途中還發現「天空祭壇」，真是一個意外收穫！

【大坡板下找到路，行到去「天空祭壇」（按圖放大）】

從網上面照片看，「天空祭壇」是可以攀上去拍照的，可是石邊約有2米高度，單靠個人能力爬上，的確有點吃力，有幸老友們均主動協助下，大家齊心協力幫助終於能夠走到「天空祭壇」上拍照，旁邊還有一隻好像小豬的石頭。

根據網友分析透露，「天空祭壇」巨石外形好像一個大型祭壇，旁邊還有一頭豬，像供奉天神享用，所以被取名為「天空祭壇」，名字的確有心思。拍照後要追趕時間繼續上路，途中經過幾道巨石河，可是走到其中一堆巨石時，老友不慎「拗柴」扭傷了腳腕，心底盤算着，由於老友「份量」十足，今次應該會是首次致電飛行服務隊求助。

▼山路崎嶇路況，建議帶備手套，老友也不慎「拗柴」

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稍作休息後，老友忍痛慢慢試行，勉強還可以緩慢前進，大家都一路鼓勵他「支持下去」 ！不負所望，終於都能安全走出山徑，途中經過人面石、巫婆石、月老石都無閒拍照呢！雖然有點可惜，但是都不要緊啦，來日方長，最重要是人安全嘛！

回到碼頭已天色昏暗，老友專程走到相熟海味舖頭購買當地特產醃製鹹魚，期間老闆問及我們今天行程，聊天時透露每逢周日均有很多山友致電飛行服務隊求助，或在山上迷路報警，幸好我們最後仍能開心地完成今天旅程。

注意事項： - 由1/4-31/10深灣已封閉，切勿前住 - 沿途較少樹蔭，要做好防曬準備 - 沒有補給要帶備足夠糧水 - 路程較為偏僻，電話接收訊號薄弱，出發前要作好準備 - 部分路線比較模糊，有多條分岔路線，容易迷路，建議有經驗行山人士帶路 - 切勿在郊野吸煙和生火 - 愛護郊野人人有責，自己垃圾自己帶走

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】