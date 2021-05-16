行山攻略｜5項裝備不可或缺　提防3種自然災禍　玩得安全至重要

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-05-16 10:51

最近，在郊野實在發生了太多不幸事故，有墮崖，有墮澗失救。想說「玩到死」並不是福氣，而是為身邊人帶來無限的痛苦！而且郊野位處偏遠，真的出事了，比在城市出事更難救援和治理。玩郊野怎樣能夠安全一點？不厭其煩，也要不斷重申，希望搜救人員可以出動少一點。

1. 地圖

永遠不要以為自己熟路而毫無準備。在互聯網世界，有網絡及全球定位系統（GPS）輔助，事情已好辦得多，只需同時開着手機的行山App、GPS，沿着螢幕上地圖所顯示的路線便可走出困境。

行山人士可以選購由地政總署出版的香港郊區地圖。（顏銘輝攝/資料圖片）

不過，山上不是隨時都有無線網絡，提提大家要先下載附近地區的離線地圖。另外，地政總署的郊區地圖仍是最可靠的夥伴，最好帶備傍身。出發行山前，也應向熟悉的人交代大約路線。有時邊行山邊打卡，在網上留下足跡，最後亦可能救了自己一命。

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2. 哨子、電筒和頭燈

行山朋友常因為想減省重量，捨棄這些「濕碎」小物，但一旦意外發生，或無法預計時間而需要摸黑，就知道它們有用。它們亦可用作發送求救訊號──手機的電筒未必夠光，也要省着電用作通訊。

民安隊教你如何用哨子求救：不建議行山客亂帶繩索 亂吹哨子會影響救援行動

建議每次行山都要帶備哨子。（顏銘輝攝/資料圖片）

就算是行日山，亦建議帶備頭燈，以備不時之需。（資料圖片）

3. 後備衣物

指發生意外時能保暖的額外衣物。假如要在戶外緊急露宿，或全身不慎盡濕，它可以發揮重要的保暖作用。但不要帶得過量，並要用膠袋密封。

【夏天行山】炎熱天氣下都可能體溫過低 淋雨濕身後注意事項

建議放入背囊的行山裝備：

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4. 山洪

香港山多雨多澗多，溯澗是不少人喜愛的活動，但也是充滿危險的活動。有些人覺得愈大水愈好玩，但一旦估計錯誤，分分鐘小命不保。山洪暴發通常在大雨後三天內出現，因此即使雨後初晴，也不要接近山澗、河谷。

【夏天行山】行澗比行山危險 暴雨後切勿入澗

本文由野外動向HKDiscovery創辦人及東磯會創會人陳嘉俊撰寫。（梁鵬威攝/資料圖片）

5. 雷擊

閃電擊傷的致死率約三成，如果天文台預測有雷暴，請取消戶外活動。如在中途突遇雷暴，要自保的話，首先要離開水面、樹木或桅杆；除下身上和背囊的金屬物品，如皮帶、髮夾、背包背架、金飾、戒指等。在高處者，要儘快往低地走避，並尋找建築物庇護。不然，應馬上抱頭屈膝蹲下，盡量減少與地面接觸的面積；而且最好踩在絕緣物體如膠雨衣、睡墊上。

在高處者，要儘快往低地走避，並尋找建築物庇護。不然，應馬上抱頭屈膝蹲下，盡量減少與地面接觸的面積；而且最好踩在絕緣物體如膠雨衣、睡墊上。（野外動向授權使用）

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6. 山火

香港沒有天然山火的紀錄，自然環境也排除了引發天然山火的可能，所以山火大都是由欠缺公德的人士造成的。遇到山火，不要試圖撲滅；要保持鎮靜，估量出一條下行的逃走路線，可從以下方面考慮：山火的蔓延方向（不要跟着火蔓延的方向走！）、附近小徑的斜度（選擇較易行的路線，最好是現有的小徑）、附近植物的高度及密度（選擇少植物的地方）。若無路可逃，就以衣物包掩外露皮膚逃進已焚燒過的地方，可減輕身體受傷的機會。不要走進密林及草叢！

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在電視節目《美女郊遊遊》中，女主持在山澗跳潭，此行為危險，請勿亂試。（ViuTV截圖）

7. 不要試膽

近年，隨著社交網絡興盛，「跳潭」的風氣也愈來愈盛，兩者之間必然有關係。我雖然鼓勵年輕人大膽踏出舒適區，但同時，他們也要有獨立思考的能力。跳下未知深度、不知水下有多少陷阱的水潭，隨時導致腦震盪、傷及脊髓神經，甚至癱瘓，以後無得玩。

最後，當然不要獨自上路！獨樂樂不如眾樂樂，享受郊野亦如是。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：玩要安全】

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