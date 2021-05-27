體壇熱話│奧蘇利雲神比喻諷平治戰車不公平　拒承認咸美頓成就

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-27 13:13

F1七屆世界冠軍咸美頓日前在摩納哥站失利，再度有車迷批評他「靠架車」，這也令另一界別的世界冠軍——桌球手奧蘇利雲早前的一番言論備受熱議。 「火箭」直斥咸美頓的戰車是「不公平的優勢」，因此拒絕承認他的成就。

「火箭」奧蘇利雲一向被公認為桌球界傳奇，即使這位英籍球手目前世界排名並非第一，然而無論在球手或球迷眼中，他肯定是世上最佳。

除了球技出眾，奧蘇也以敢言聞名，他早前受訪時就選出心目中的體壇偉人，同鄉兼七屆一級方程式世界冠軍咸美頓意外無份。

奧蘇利雲選出心目中的七大「體壇偉人」：（按圖放大）

奧蘇寸黑帝靠架車 「邊揸邊食煙都仲得」

奧蘇透露咸美頓之所以落選，最大原因比較起其他體育項目的運動員，平治戰車為「黑帝」帶來了「不公平的優勢」。他解釋：「體育應該是公平競爭，如果我在一張袋口比對手大的波枱上篤波，勝出我也不會感到太高興。」

他指咸美頓的「黑箭」戰車上季每圈幾乎快對手接近1秒，理論上唯一目標就只是要擊敗隊友保達斯，「駕駛像這樣快的車，即使車手犯下一些錯誤，也可以彌補過來。就像是一邊揸車，一邊單手食煙般輕鬆。」

咸美頓雖然七奪F1世界冠軍，但一直被指全靠平治戰車的優勢而奪冠。（Getty Images）

即使咸美頓去年第七度拿下F1世界冠軍，追平「德國車神」舒密加（Michael Schumacher）的紀錄，至今也寫下100次排頭位及98次贏得分站冠軍的F1創舉，可是批評他「靠架車」的言論幾乎並無停止。

回顧咸美頓七奪世界冠軍：（按圖放大）

正當今季F1其他車隊收窄跟平治戰車差距，在剛過去摩納哥站，咸美頓就罕有地在排位及正賽均只能以第七名完成，車手榜被紅牛車手韋斯達賓以4分反超前，這是否證明奧蘇或許言之有理？

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