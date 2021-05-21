10條夏天行山路線推介！走進林蔭山谷免曝曬　多補給點可輕裝上陣

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-21 16:09

夏天天氣炎熱曝曬，行山人士必須慎重決定行山路線，最好選擇樹蔭多、路線短、上斜少、補給多及退路多的。以下10條行山路線符合部分特點，為夏天行山之選，但本文只提供路線概要，若果有意前往這些路線行山，請大家閱讀更多相關路線介紹及資訊，出發前請做足準備。

出發行山前得知天氣炎熱，例如天文台已發出酷熱天氣警告，首要衡量自己身體狀況，不是每個人都適合在高溫下進行劇烈運動。小童、長者、長期病或高血壓患者，以及過胖人士都較易中暑。

如果決定去行山的話，為減低熱病風險，行山人士需要謹慎選擇路線。選擇夏天行山路線時，可以考慮5大因素，分別是路線短、上斜少、樹蔭多、補給多及退路多。

了解更多：【夏天行山】從選擇路線起避免中暑 必備消暑小物助身體散熱降溫

K Kwong在夏天行山時會帶噴水壺，他認為這件裝備是夏天消暑佳品。（顏銘輝攝）

中午時分最曬最熱，行山人士可以選擇較短的路線，提早至清晨或者押後到黃昏出發，避開最暑熱的時間，例如早上8時啟程，中午12時前落山，或者到下午3時後出發，行到6時入黑前落山。

梧桐寨瀑布的散髮瀑。（顏銘輝攝）

（一）梧桐寨：近乎全林蔭路線看瀑布

路線：林錦公路 > 萬德徑 > 萬德苑 > 井底瀑 > 中瀑 > 主瀑 > 散髮瀑（原路折返）

需時：約4小時

路程：約6.5公里

主瀑是梧桐寨落差最大的瀑布。（顏銘輝攝）

優點：路線在山谷中行走，超過9成路段有樹蔭；入萬德徑前有村屋士多作補給，萬德苑會在周日開放；途中路經瀑布，感覺涼爽

注意：路段攀升不少，最高點散髮瀑位於約500米高，尤以中瀑往主瀑的部分較為吃力，如果行到中瀑已覺力竭，就不宜再上主瀑

了解更多相關路線：梧桐寨瀑布行山路線｜散髮瀑山徑修葺完成 連走四瀑建議預4小時

龍虎山郊野公園位於港島西，靠近市區。（顏銘輝攝）

（二）龍虎山：鄰近市區又多撤退路口

路線：香港大學 > 碧珊徑 > 龍虎石澗 > 中草藥園 > 克頓道 > 松林炮台 > 克頓道 > 盧吉道 > 山頂廣場

需時：約3小時

路程：約6公里

松林炮台位於龍虎山上。（顏銘輝攝）

【盧吉道景色優美】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

優點：途中樹蔭多，涼亭亦多，還有洗手間，可讓行山人士洗臉降溫；雖然沒有補給點，但多撤退路口，例如在碧珊徑有路落蒲飛路或薄扶林道，行至克頓道亦可選擇落山方向回香港大學；行抵終點山頂廣場即有商場及大量食肆

注意：這條路線需要攀升，要上樓梯及上斜馬路；克頓道及盧吉道人流較多，建議配戴口罩

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大埔滘自然教育徑入口，留意不時有車輛經過，最好走到路的兩旁。（周立賢攝）

（三）大埔滘：走進幽林小谷多路線揀

路線：松仔園 > 大埔滘自然護理區入口 > 四色林徑入口 > 藍路 > 大埔滘自然護理區入口 > 松仔園

需時：約2小時

路程：約6公里

大埔滘林徑分為4種不同顏色的路線，長度不一，行山人士可按個人能力選擇。（周立賢攝）

優點：整個大埔滘自然護理區的行山徑都有大量樹蔭，很適合夏天去行；該區設有自然教育徑以及四色林徑（紅、藍、啡、黃），行山人士可按體能及時間選擇不同路線，當中藍徑路程適中，攀升不多，引領行山人士在溪谷走一圈，回到起點

注意：途中沒有補給，請自備足夠糧水；大埔滘一帶山路甚多，沿路亦多分岔口，幸指示牌充足，如果擔心迷路的話，一直沿藍路行即可

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如果想增加難度可考慮登鹿山：大埔滘黃路接小徑登鹿山 林蔭處處不怕太陽曬

荔枝窩是香港著名的郊遊景點，除了行山前往外，周末假期有船來回馬料水。（顏銘輝攝）

（四）荔枝窩：路途遙遠但美食補給點多

路線：烏蛟騰 > 三椏涌 > 三椏村 > 荔枝窩 > 谷埔 > 鳳坑 > 雞谷樹下 > 鹿頸

需時：約7小時

路程：約15公里

【荔枝窩一帶風景】（按圖放大）

+ 12 + 12 + 12

優點：基本上行過每條村都有士多，補給點非常多，中午時分可入士多午膳，避開最曬最熱的時間；大部分路段有樹蔭；攀升不算多；在周末假期，荔枝窩在下午有一班船回馬料水，為行山人士提供中途撤退的選項

注意：由荔枝窩到分水凹有段較辛苦的攀升；路程較長，行山人士可選擇按能力及時間只行部分路段，例如由馬料水搭船來回荔枝窩（往荔枝窩的船在周末假期早上9時由馬料水出發，回程則在下午3時半從荔枝窩開出），只遊覽荔枝窩，或者由鹿頸來回谷埔，幾乎全程沿海邊平路行。

了解更多相關路線：【荔枝窩行山路線】烏蛟騰起步行到鹿頸 路程長但有士多美食補給

如果想在荔枝窩搭船離開，請留意行山的日子及時間。（船公司Facebook）

TVB女星林凱恩曾到「茅坪藤皇」打卡。（林凱恩Insatgram）

（五）茅坪：古道上落大量樹蔭

路線：梅子林路 > 梅子林 > 茅坪 > 茅坪坳 > 北港 > 西貢公路

需時：約3小時

路程：約7公里

【在農曆新年，汪明荃與「娛樂家族」行山，在竹林隧道打卡（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

優點：上落茅坪的茅坪古道及北港古道皆是樹蔭連綿，不算太曬，還有壯觀的竹林隧道

注意：需要攀升至約300米高的最高點，要有不斷上級的準備；古道路面多石塊，濕石會較滑；而且中途沒有補給，記得帶足糧水才起步；富安花園居民不歡迎行山人士路經

了解更多相關路線：【西貢行山路線】尋訪茅坪藤皇沿路多樹蔭 行北港古道賞竹林隧道

西貢嶂上的草地上，常見牛隻食草。（顏銘輝攝）

（六）嶂上郊遊徑：林蔭下緩緩上斜去食豆腐花

路線：海下路 > 嶂上 > 榕樹澳 > 水浪窩

需時：約4小時

路程：約9公里

【齊看嶂上景色】

+ 4 + 4 + 4

優點：由海下路經嶂上郊遊徑上嶂上的斜度不高，緩緩而上，不算辛苦；由海下路到榕樹澳都多樹蔭，上落也不用曝曬；周末假期，嶂上有士多補給，另外榕樹澳都有士多

注意：路程較長，若果在嶂上原路折返海下路，路程可減至約6公里；由榕樹澳到水浪窩約為4公里的馬路，雖平坦但欠樹蔭

了解更多相關路線：西貢行山路線｜嶂上郊遊徑平緩斜度登高 食完山水豆腐花落榕樹澳

還有其他路線前往嶂上：沿麥徑登牛耳石山頂遠眺滘西洲 訪嶂上嘆豆腐花

小夏威夷瀑布水質欠佳，請勿用澗水洗手洗臉。（盧翊銘攝）

（七）小夏威夷徑：路程極短全程落斜

路線：井欄樹 > 衛奕信徑第3段 > 小夏威夷徑 > 平安橋 > 寶琳北路

需時：約1小時

路程：約2公里

優點：路程極短，全程落斜，沒有攀升，樹蔭非常多

注意：澗水骯髒，請避免觸摸，不要用小夏威夷瀑布的水洗手

了解更多相關路線：小夏威夷徑看百年文物 往返將軍澳村與井欄樹古道

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完成上斜路段後，在沙田坳有士多補給。（顏銘輝攝）

（八）慈沙古道：行程最高點有士多補給

路線：慈雲山法藏寺 > 沙田坳 > 慈沙古道 > 博泉街

需時：約2小時

路程：約4公里

慈沙古道是水泉澳一帶的熱門行山徑，連接沙田坳及水泉澳邨。（顏銘輝攝）

【由慈雲山行到沙田坳的路況（按圖放大）】

+ 3 + 3 + 3

優點：最高點沙田坳有公廁，還有士多補給，落到水泉澳邨即有商場及食肆；由沙田坳落水泉澳邨的慈沙古道多樹蔭

注意：由法藏寺上沙田坳全程行馬路上斜，需要攀升

比起那些熱門的郊遊地點，白馬咀的人流算是較少。（顏銘輝攝）

（九）白馬咀：上落不多遠離郊遊熱點

路線：獅子會自然教育中心 > 蕉坑自然教育徑 > 白馬咀 > 三星灣

需時：約4小時

路程：約8公里

優點：雖然路程不短，但上落少，全程在海拔80米以下；沿路樹蔭亦多

注意：離開獅子會後就沒有補給；落白馬咀海邊路段較崎嶇；在三星灣要搭街渡離開

了解更多相關路線：【西貢行山路線】獅子會出白馬咀人少難度低 落三星灣搭街渡走

Hikipedia分享行山分得：漫步白馬咀岩岸 或許已成西貢「最後靜土」

Hikipedia到白馬咀行山。（資料圖片）

蟹洞是鶴咀的著名景點。（顏銘輝攝）

（十）鶴咀：打卡點多老少咸宜

路線：大風坳 > 鶴咀村 > 無線電發射站 > 燈塔 > 雷音洞 > 海洋研究所 > 蟹洞 > 鶴咀道 > 大風坳

需時：約5小時

路程：約9公里

【鶴咀一帶景色】

優點：幾乎全程行馬路，難度不高，在鶴咀村有士多補給

注意：行到出海洋研究所的岸邊後沒有樹蔭；回程由海洋研究所行上鶴咀村的馬路以上斜為主，回程會比去程吃力

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