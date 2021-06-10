國足│隨隊記者讚「特別戰術」令中國足球自強　網民：厚顏無恥

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-06-10 13:08

中國足球隊周一（7日）於世界盃亞洲區外圍賽兩球淨勝菲律賓，繼續力爭成為5支最佳次名球隊晉級下一圈。 有隨隊記者透露，國足贏波背後，後備席上的使出奇招的球員跟工作人員也「應記一功」。

隨中國隊出戰世盃外的著名記者馬德興賽後在網上以手記形式爆料，指出國足名義上雖是「主場」出戰，實際是閉門作客阿聯酋沙迦體育場，因此板凳球員及國足職員的打氣聲更見重要。

不過，馬德興說自己細聽叫喊聲之下才發現，那竟是國足使出的「暗黑戰術」。他寫道：「是西班牙語、葡語或德語。目標很明確，是針對菲律賓場上隊員；攪亂他們的注意力、甚至激怒對方。」

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中國隊職員在觀眾席上看似打氣，原來是使用「暗黑戰術」。（路透社）

中國靠武磊入波輕取菲律賓，兩隊各有入籍兵：（按圖放大）

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這位記者還指出，在西班牙出生的菲律賓中堅穆爾加（Carli de Murga）被換走時向國足後備席廂破口大罵；而菲籍德國裔的列查特（Patrick Reichelt）下半場也一度跟國足助教理論，形容是國足「戰術成功」。

他同時稱：「在現代足球，特別是觀看歐美高水平比賽時，經常可以看到很多球隊都採用這種戰術。」

因疫情問題，中國在阿聯酋「主場」對菲律賓，漢字橫額跟油王畫像格格不入。（路透社）

大讚國足「人心齊、泰山移」

縱使馬德興在手記最後已「戴頭盔」，強調自己無意擴大「戰術效果」，但他認為這種情況代表國足上下目標一致，為出線而各司其職。

「過去中國足球或許就是太缺少這種『人心齊、泰山移』的精神。但這次遭遇到前所未有的困境，因為人心齊，中國足球重新掌握了自己的命運！這大概就是所謂的『自尊』與『自強』吧。」

按圖即睇內地網民就國足「暗黑戰術」的Mean爆反應：

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可是，內地網民似乎卻對這種「戰術」不太受落，有人斥馬德興「厚顏無恥」、「自我感覺良好」，「這種招數偷偷用用就算了，還堂而皇之寫出來作為一種成功戰術來誇獎？」也有球迷把焦點放回國足身上，「打菲律賓也要靠這種下三濫的招了？」「好的沒學到，三教九流的一點就會」、「論叫罵，國足稱第二，誰敢稱第一？」

中國隊在分組賽最後一輪會對上榜首的敘利亞，勝負將對出線有關鍵影響。（Getty Images）

敘利亞教練遭拖糧 網民搞笑留言

國足於外圍賽最後一輪還要鬥榜首全勝的敘利亞，有網民就諷刺指，職員應提前準備學習阿拉伯語。

內地傳媒近日也引述突尼斯一個電台的報道，稱敘利亞教練團竟已被欠薪15個月，也惹來球迷風趣留言：「他們在暗示中國足協：反正我們已經出線了，你們表示表示，我們就會配合配合」、「聽到沒，趕快打錢呀，三個月一個球咋樣？我們給你補十五個月薪水，讓我們五個球」。

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