粉嶺行山路線｜沿南涌郊遊徑上平頂坳　下山到鶴藪水塘賞美麗倒影

撰文： 小牛牛 最後更新日期： 2021-06-06 08:51

從粉嶺站乘坐56K小巴，到達強記士多下車，旁邊有一所公廁，整理好裝備之後沿鹿頸路直行，是一條長長的馬路，旁邊有很多魚塘拍照十分美麗。 （行山日期：2021年5月7日）

路線：南涌 > 平頂坳 > 鶴藪水塘 路程：約10公里 需時：約4小時

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

走過石屎路之後留意右手邊，進入南涌郊遊徑入口，初段石級直上，之後進入山徑路段。途中橫跨屏南石澗，很快便到達平頂坳，遠眺南山和屏風山氣勢磅礡，美麗風景雙腳不自主地朝着南山方向步進。

山徑是長長石級，沿途没有樹蔭，只有長長的草，烈日當空下，每步都花上十足體力，流汗如注，不時要喝水補充。每踏上一段，回頭觀看龜頭嶺、南山、白燕岩，群山連綿起伏，心裡不禁讚歎大自然多美麗喔！

▼按圖看清沿途風光

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本來打算走屏風山，可是不敵高温曝曬下而放棄，沿郊遊徑下山，很快便到達鶴藪水塘， 適逢下午斜陽照射底下，水塘雖然水位下降不少，但仍可呈現美麗的倒影，讓人花點時間留下拍照。抬頭看上天上的美麗白雲加上少少彩虹，作為今次開心旅程的閉幕。

▼落山後欣賞鶴藪水塘景色

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路線資料：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】