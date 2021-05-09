西貢行山路線｜北潭涌登太墩賞千島湖　克服崎嶇路徑再上雷打石

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-05-09 12:28

高空反氣旋影響下，為廣東沿岸帶來普遍晴朗及悶熱天氣，今周小組活動安排上太墩，西貢巴士總站94號巴士站集合。 （行山日期：2021年4月21日）

早上與友在西貢全記小店食早餐，分批搭巴士入北潭涌，到達後四人一組由停車場盡頭絲帶路登上317米高太墩頂。太墩又名大王爺墩，有正副二峰，是欣賞西貢海（西貢千島湖）的好地方。

按圖看清路線及沿途風景，由北潭涌停車場登上317米高的太墩▼

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在太墩頂上拍過照，沿山脊過副峰。從副峰下山的路較崎嶇，小心下行。接明顯大路，前行一段再入小徑，上雷打石，在海拔379米高雷打石頂大休。

按圖看清路線及沿途風景，經崎嶇山路落太墩，再上雷打石頂大休▼

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休後，沿陡峭山徑下回麥徑，經雷打石山腰下深谷。岔路口走石坑方向，經石坑村出大網仔路，再走蛇頭村旁小路出大網仔，搭車回西貢散隊。

按圖看清路線及沿途風景，落雷打石接麥徑，經石坑村出大網仔搭車離開▼

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（部份相片取自隊友）

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