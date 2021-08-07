東京奧運直擊丨李慧詩周日硬仗爭獎牌　沈金康為資格賽第9解話

港隊女車神李慧詩周六（7日）出戰爭先賽8強，面對英國車手馬真特，三場兩勝下以2：0「復仇」過關，首次晉身奧運爭先賽4強。

港隊總教練沈金康賽後表示，儘管李慧詩在爭先賽的200米資格賽只排第9，但此乃策略不同，全為之後的正賽準備。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



李慧詩今日在1/8決賽面對資格賽一度打破奧運紀錄的法國車手哥絲（Mathilde Gros），她於尾段衝刺反超前，順利晉級8強。

她於8強重遇1/16決賽對手、英國車手馬真特，當時李慧詩落敗跌入復活賽，但來到三場兩勝的8強，李慧詩狀態大勇，勝場數2：0，首次殺入奧運爭先賽4強。香港時間周日早上9時18分起，她跟烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova）展開三場兩勝制的決鬥，決賽同日舉行，李慧詩將向金牌進發。

「今天她在比賽情緒很穩定，昨天也很穩定，所以增加一些復活賽讓她可以適應環境。」總教練沈金康認為，復活賽沒為李慧詩帶來負面影響：「畢竟十幾個月沒有比賽，以前有世界盃，由去年3月1日至今，這才是真正的比賽。」

李慧詩在200米時是用爭先賽方法，反而能在比賽上好好發揮。（高詩琦攝）

看似大失預算，但沈金康認為只是部署上的分別。（高詩琦攝）

對於爭先賽200米資格賽排名第9，看似大失預算，但沈金康認為只是部署上的分別。「其他運動員都是用200米計時賽的方法去踩，表面上很多隊破了紀錄，佔有心理優勢。」但李慧詩在200米時是用爭先賽方法，反而能在比賽上好好發揮，「她今天總體來講，也有備而來」。

現時李慧詩會做治療按摩，並開會準備明天的戰術。（高詩琦攝）

賽後總教練沈金康坦言：「明天是非常艱苦，對她是考驗。」但卻並不擔心，因為李慧詩的體力很好，現時只需要治療按摩，並開會準備明天的戰術。明戰烏克蘭女將史達莉高娃，爆發力很強，但200米不是最好，兩人鬥過起碼7、8次，「沒有壓力就沒有動力，只是不要壓到自己崩潰，而李慧詩沒有崩潰」。

明早9時18分起跟烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova）展開三場兩勝制的決鬥。（高詩琦攝）

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