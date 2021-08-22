南北果洲行山遊記｜登果洲群島尋迷你天后廟　再賞全島最大海蝕洞

天文台預報周日（8月1日）有驟雨及雷暴，與朋友報了友晟旅遊舉辦的南北果洲一天遊。記得第一次跟友晟社長梁榮亨出海是十年前，早前與友戲言十年後再去，周日終於成行。

（出發日期：2021年8月1日）



早上天色良好，到尖沙咀吃早餐，8時45分在尖沙咀公眾碼頭會合，分組上船前往果洲群島，沿途順覽「鐵鉆石」及「大象汲水」。

個多小時船程後，到達北果洲，先覽東果「獨秀峰」，再搭小艇上北果洲賞遊200號燈塔、大灶口、跳板石、銀瓶頸、迎客石、花斑彩石、大炮石、西式石棺等石景，看完景點恰巧下雨，馬上搭駁艇返回大船，在船上大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，早上先登陸北果洲👇👇👇

+ 45

午後，再搭駁艇到南果洲，遠眺南北雙峰「南、北奶頂」，再登南奶頂，探尋迷你天后廟。看過天后廟後，沿山徑過北頂遙看遮流角，拍過照下山到虎口大洞。虎口大洞又名「穿窿門」，是果洲群島最大的海蝕洞，位於島上最脆弱位置，貫穿了南果洲島中心。

看過海蝕洞後，返回沙灘再上山去看千丈壁及位於島上西北面的石室；石室其實是在島上的一條大裂縫。看罷景點，返回石灘，搭駁艇上大船，接齊團友，回航送返北角及尖沙咀碼頭，時間好好，4時多回到尖沙咀，結束一天美妙旅程。

▼按圖看清路線及沿途風景，大休後訪南果洲勝景👇👇👇

+ 30

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

+ 5

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 7

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】