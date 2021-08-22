南北果洲行山遊記｜登果洲群島尋迷你天后廟　再賞全島最大海蝕洞

天文台預報周日（8月1日）有驟雨及雷暴，與朋友報了友晟旅遊舉辦的南北果洲一天遊。記得第一次跟友晟社長梁榮亨出海是十年前，早前與友戲言十年後再去，周日終於成行。
（出發日期：2021年8月1日）
早上天色良好，到尖沙咀吃早餐，8時45分在尖沙咀公眾碼頭會合，分組上船前往果洲群島，沿途順覽「鐵鉆石」及「大象汲水」。
個多小時船程後，到達北果洲，先覽東果「獨秀峰」，再搭小艇上北果洲賞遊200號燈塔、大灶口、跳板石、銀瓶頸、迎客石、花斑彩石、大炮石、西式石棺等石景，看完景點恰巧下雨，馬上搭駁艇返回大船，在船上大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，早上先登陸北果洲👇👇👇
+45
午後，再搭駁艇到南果洲，遠眺南北雙峰「南、北奶頂」，再登南奶頂，探尋迷你天后廟。看過天后廟後，沿山徑過北頂遙看遮流角，拍過照下山到虎口大洞。虎口大洞又名「穿窿門」，是果洲群島最大的海蝕洞，位於島上最脆弱位置，貫穿了南果洲島中心。
看過海蝕洞後，返回沙灘再上山去看千丈壁及位於島上西北面的石室；石室其實是在島上的一條大裂縫。看罷景點，返回石灘，搭駁艇上大船，接齊團友，回航送返北角及尖沙咀碼頭，時間好好，4時多回到尖沙咀，結束一天美妙旅程。
▼按圖看清路線及沿途風景，大休後訪南果洲勝景👇👇👇
+30
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】
+5
夏天行山必備12件小物（按圖放大）：
+7
【離島行山路線】搭船遊吉澳嘆手打墨魚丸 先去東北小島鴨洲綑邊西貢行山路線｜北潭郊遊徑一小時行完 北潭凹出發以下坡路為主西貢行山路線｜長咀之旅經驗分享 連走大灣東灣來回北潭凹21公里西貢行山路線｜嶂上郊遊徑平緩斜度登高 食完山水豆腐花落榕樹澳將軍澳行山｜釣魚翁郊遊徑俯瞰清水灣 中途有撤退捷徑方便一家人沙田行山路線｜九沙古道林蔭處處退路多 藤竹徑接回歸徑落黃大仙港島行山｜鰂魚涌樹林研習徑短程近市區 觀賞植物兼睇戰時爐灶
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】