城門水塘行山路線｜沿虎蹤徑探大城石澗龍泉谷　四城林徑原始好行

高空反氣旋為中國東南部帶來晴朗及酷熱天氣，小組活動安排到城門水塘走林徑，有林蔭會舒服點，城門菠蘿壩起步。

（行山日期：2021年7月14日）



早上天晴，陽光充沛，搭車到荃灣食早餐，再搭小巴到城門小巴總站，到達後整理一下。9時30分起步，四人一組上行遊客中心，經城門林道、白千層徑至公廁，公廁旁接入虎蹤徑，岔口右走轉入大城石澗「龍泉谷」。

▼按圖看清路線及沿途風景，前往大城石澗龍泉谷👇👇👇

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過澗走林路上接「四城林徑」，四城林徑位於400米高，是城門林徑大城石澗段及衛徑林道中間一條林徑，林徑頗闊落甚好走，途經四城石澗，出口接城門林道，前行往鉛礦坳大休。休後走衛徑下山，經老劉屋、碗窰路、新屋家、荔枝山至運頭塘，在運頭塘享用下午茶，是日路線輕鬆，走約10公里，4小時多完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，行四城林徑、鉛礦坳下大埔👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

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