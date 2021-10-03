港足日與夜．草地保養Alex︱為了港足善待每根草　他的世界很純粹

說起「香港足球持份者」，我們往往數算球員、教練、球證、球迷……那麼，場地呢？

港人最愛的英超，每季也會頒發最佳場地獎以表揚幕後功臣，畢竟草皮質素往往影響球員的發揮、狀態以至傷患。

在香港，打理賽馬會香港足球總會足球訓練中心超過10公頃草地的重責，落在足總草地保養助理Alex身上。他沒有名氣卻是球員心目中的英雄，每日為港超球隊、香港隊，甚至廣大市民服務；港足持分者，怎能少了他的位置？



經常出入位於將軍澳的足球訓練中心，一張圓潤的外國臉孔總是吸引筆者注意——金色鬈髮和眉毛、一臉雀斑也蓄小鬍子、穿着牛仔吊帶褲跟漁夫帽，默默在草地上工作，就像是西方電影裏的經典「花王」造型，還有點喜感。

筆者每次看這張相就不禁會心微笑，大概就是被那種和諧可親，又帶點可愛的喜感所吸引。（歐嘉樂攝）

他名字叫Alex，當了足總草地保養助理（Ground Assistant）4年，20多歲，這是他第一份全職工作。相約他訪問後近距離細看，才更見其純樸：沒有名貴波鞋，身上印有足總徽章的紅色T-Shirt因長期沾上汗水而有點褪色，但Alex卻是中心不可或缺的一員——佔地約12公頃的草地，基本上由他一人全力打理，間中才有兼職人員幫忙。

佔地約12公頃的中心擁有一大片草地，Alex都要負責保養。（歐嘉樂攝）

Alex的座位於辦公室一角，位置跟其他職員有些距離；長枱上很企理，只放了手套跟毛巾等工具，沒多餘裝飾。

他說只有午飯時才在這裏休息，每周一至五、每日朝九晚六，生活基本上大部份時間都奉獻給這片綠草。

草也有生命，需要別人照顧。 Alex

Alex的座位於辦公室的角落，旁邊已是雜物櫃，他只有休息時才會待在這。（歐嘉樂攝）

修剪、灑水、滅蟲，三個簡單詞語，實質上很繁複，單是清理人造草場內的碎石，器材沉重，一個人安裝很吃力，Alex試了幾次才成功。駕駛機器時也要校好角度，來回同一球場數十次，確保「一滴不漏」。訪問時正值初夏，他滿頭大汗，卻稱對這份工作從不生厭。

「草也有生命呀，也需要別人照顧。雖然在做一樣的事，但做得有意義就可以。」

他會為修剪好一塊草地而自願加班，說因為草會不斷生長，長一吋也會影響球員，「不能接受」。

「大家來到，看見這裏乾淨，草地整齊平坦，用得開心，我也開心。」他咪起雙眼滿足地笑。

了解足總草地保養助理Alex日常各式各樣的工作：（按圗放大）

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對草如對人，足夠上心，自會認真看待。Alex特意把我事前準備的問題列印出來，訪問開始前再看一遍；記者拍照時需要他在短時間內「示範」各種日常工作，他穿起保護衣再脫下，爬高爬低準備器材，卻反為自己讓我們等候而感到抱歉。

每位到訪中心的，不論身份，他也視為「客人」。

「我會好好迎接他們，跟他們打招呼，有什麼事也會盡力幫手。希望大家能好好享受在這裏的時光。」

無論球員、教練、家長、記者，走入訓練中心的，Alex都會用心接待。（歐嘉樂攝）

他會跟前香港隊主教練麥柏倫閒話家常，由港足談到對方老家蘇格蘭；亦與對蛇有研究的巴西中堅杜度，討論在中心會出現什麼種類的蛇。球員跟教練也漸漸被Alex的正能量感染，杜度說：「他就像個開心果，讓球員心情變得更好。」

Alex最喜愛東方龍獅翼鋒費蘭度，他還記得兩人首次見面，是傑志中心在颱風山竹吹襲後水浸，當時仍效力「藍鳥」的費蘭度轉到將軍澳練習。「他是個好球員，很友善，很有趣，總是跟我問好及談天。我也會入場看他比賽。」

記者着他倆拍照，Alex有點害羞，但掩蓋不了微微揚起的嘴角。

「Alex很有禮貌，從沒見過他生氣。我們常常練習，但草地質素卻能保持這麼好，真的很厲害。」費蘭度加盟東方後受傷，也會找Alex分享感受，他對這位朋友讚不絕口。

尊重你的工作，對方自然會尊重你。 Alex

東方翼鋒費蘭度（右）跟Alex相識數載，不時閒話家常。（歐嘉樂攝）

這一切，在Alex眼中卻沒有什麼大不了。

「尊重你的工作，對方自然會尊重你。」他淡然一句卻道出了重點。

當今社會爾虞我詐，人們為換取利益用盡手段，卻忘了做好本份，才理應是最直接達到目的的方法。Alex縱非身處要職，或坐擁過百萬年薪，卻實實在在地為香港足球付出了汗水跟努力，不問回報，是港足堅實的基石之一。

汗流浹背，洗個臉便再重新出發，全因熱愛。（歐嘉樂攝）

Alex之所以會這樣說，是因為他熱愛足球，甚至更深一層的香港足球。

祖籍英國的他在香港出生，讀畢小學跟初中後便返家鄉升學，大學修讀草地管理（Turf management），在云云體育項目中，選了足球。

「以前我會落場踢，不太厲害，更喜歡看比賽。雖然在英格蘭南部城市出生，但我支持曼聯。」說到這裏，他高興得瞇起了雙眼。其實他也愛射箭，大概就是享受兩者透過擊中目標而得分的快感。

每天跟不同人見面、交流，還有為球員照顧好草地，是最簡單快樂的事。（歐嘉樂攝）

雖然論足球、論事業發展，英國來得更適合，但Alex決心要回港工作。「我在香港長大，家人也在這裏，就像是第二個家。」

所以他並不單單「打份工」，而是會關心香港球圈的發展。疫情下去季港超有球隊退出，甚至甲組聯賽形勢等大大小小的消息，他亦有留意。「元朗跟大埔退賽很可惜。我也知道北區、凱景等都有力升班，他們有些職球員時常在這裏教班，經常跟我談起。」

Alex的認識不止港超球員，其他球圈消息也略知一二。（歐嘉樂攝）

港隊在我保養的草場練習後有好表現，感覺我就是一份子，其他有出過力的人也是。 Alex

最開心的回憶，竟是疫情間菁英盃在中心閉門復賽，「所有比賽都在這裏踢呀，全部我都可以觀看，真是個不錯的體驗。」他帶點靦腆，但足球的快樂本就是如此純粹。

港隊疫情前在香港大球場出戰世界盃外圍賽的3場賽事，Alex全都有親身支持，為每日於中心訓練的「同伴」打氣。

「能看見球員在我保養的草場練習，幫助他們進步、有好表現，感覺我就是港隊一份子，其實每位有出過力的人也是吧。」

Alex閒時也會隻身入場睇本地波，為幾乎每日相見的球員打氣。（受訪者提供）

我不想出名，讓球員出名更重要。 Alex

若不是記者找上門，Alex的故事也許不會為大眾所認識，甚至即使看畢訪問，你也未必會記住他的名字。

但他毫不介意，「我不需要出名，讓球員出名更重要。只要有一個人讚草地靚，我已經心滿意足。」

真正有能力的人，不用大肆鋪張把功績公諸於世，努力自然看在別人眼內，心裏有數。

就像費蘭度說的一樣，「部份球員會埋怨自己訓練有多艱苦，但Alex這種日曬雨淋的，才算得上真正的辛苦。」

記者試過拉動這器材，很重，Alex也顯得有點吃力，但他平日就是靠一對手套，一樽手，捱過去。（歐嘉樂攝）

部份球員會埋怨自己訓練有多艱苦，但Alex才算得上真正的辛苦。 費蘭度

香港球圈屢傳出派系鬥爭等負面消息，為權力、名氣，難免有人心懷鬼胎。但在Alex的世界，最複雜的事也許只是如何顧好一根草，與世無爭的態度彷如一股清泉，告訴大家簡單有簡單的做，只要真心為球圈付出，也能佔一席位。相信只有球圈出現更多像Alex般的有心人，團結向前的目標才會出現曙光。

Alex笑說自己愛在戶外工作，若要坐office，也許捱不了多久。（歐嘉樂攝）

訪問尾聲，我好奇Alex對港足有什麼願望。

「有更多高質素的球場，球隊跟球員能進步，也可舉辦更多大型賽事。訓練中心亦要擴建，造福更多人。」

我追問，假如中心如他所願擴建，不就代表他工作會再忙碌一點嗎？

他嘆了一口氣，鼓起腮幫，「最重要是有成功的結果，我享受挑戰，一定可以做到的。」

港足的未來要變得更好，未必是靠多龐大的資助，每個人也能出一分微力，積少成多。（歐嘉樂攝）

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