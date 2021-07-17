大嶼山行山｜羗山郊遊徑初段較艱辛　上攀靈會山山腰一覽絕色海景

鳳凰徑第五段會翻越觀音山、羗山及靈會山三座逾四百米高的山峰，一般的郊遊人士未必能輕鬆完成，想要欣賞這段沿途的風光景色，可選擇走在山腰的羗山郊遊徑，難度較低，但一樣可以享受美景。

長度：8.2公里 時間：3小時



相關路線風光：鳳凰徑（第五段）深屈道至萬丈布

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羗山郊遊徑由狗嶺涌引水道為起點，初段較為艱辛，要上攀至靈會山約三百米高的山腰處，然後才可輕鬆走在平緩的山路小徑上。自這裏開始往東南方向望去，美麗的海景盡入眼簾。

遠離靈會山，到達羗山的交匯處之後，會有一段上落差較大、難行的路程。該處附近有兩支路可上攀駁回鳳凰徑或往下返抵大浪灣。在途中也可一探羗山東坑在徑內的上瀑，不妨在這裏休息一下。之後的路段可以俯瞰整個石壁水塘，同時亦能遠眺鳳凰山和狗牙嶺，腳下則有大浪灣及涌口等美麗海景 。

點擊下圖看看羗山郊遊徑特色風光👇👇👇

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導賞點：索罟群島

經過初段路後，往東南方向望去，香港西南端最偏遠的群島——索罟群島，盡入眼簾。天朗氣清的日子，更可以看見香港境外的島嶼——桂山群島等，能夠觀賞如此美景實在是行山一大樂事。

設施：資訊牌、標距柱、野餐地點、涼亭。

（郊野樂行網站截圖）

交通資料

起點：乘搭新大嶼山巴士1號、2號、11號或23號，石壁水塘沙咀站下車，沿鳳凰徑第八段走至狗嶺涌引水道。

終點：在龍仔站上車，乘搭新大嶼山巴士1號、21號或11號離開。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：羗山郊遊徑】

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