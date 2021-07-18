新界行山｜屯公轉車站起步經圓墩登風門山　欣賞深井青馬大橋景色

低壓槽影響華南沿岸，為該區帶來大驟雨及雷暴，天氣不大穩定，周三活動安排大欖起步，經圓墩走回深井，如未有雨可上風門山一探。
（行山日期：2021年6月23日）
早上天陰有涼風，9時30分在屯門公路轉車站集合。天公造美，慶幸未有下雨，小組四人一組轉車站起步，經天后廟至大欖懲教所上大欖涌水塘。過壩經車路上行至圓墩北坑上源，上源旁圓墩徑上行至民安營，車路下行至郊遊地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，由轉車站行到圓墩👇👇👇
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休後，續走車路下深井沉澱池，期間開始有雨，雨不大，隊友們繼續行程。由維修路上220米高的風門山，頂上開揚，可俯瞰深井一帶景色。
看大雨將至，在標高柱拍照後，趕緊下山接回主徑下深井，到達深井已一身盡濕，先到公廁梳洗後，再到附近陳記午膳。今日運氣不錯，郊遊路都未有下雨，只是上風門山下山接主徑才開始下大雨，全程走10公里多，4個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，登風門山落深井👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】