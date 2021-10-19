英超︱蘇斯克查成眾矢之的　曼聯一個決定令他啞子吃黃蓮

曼聯連續3場英超聯賽失分，領隊蘇斯克查成眾矢之的，球隊即將進入場場硬仗的地獄賽程，消息指他的帥位會在未來3場比賽之後再作檢討。

相對一眾爭標對手獲一流名帥加持，蘇斯克查的領軍功力確被比下去，可是球會今夏轉會窗一個決定，令他猶如啞子吃黃蓮。



0：1負阿士東維拉，1：1和愛華頓，2：4不敵李斯特城，曼聯英超近3仗1和2負，跌出前四。《曼徹斯特晚報》消息指，曼聯已通知蘇斯克查，他的帥位會在未來3場比賽後作檢討。

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紅魔鬼即將進入恐怖賽程，未來3場先是歐聯主場對阿特蘭大，繼而在英超主場對利物浦，下周作客熱刺。就算能夠安然度過，之後還要歐聯作客阿特蘭大，接着還有曼市打吡對曼城，連場硬仗十分難捱。面對如此形勢，向來忠於曼聯的蘇斯克查盛傳也有微言。

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蘇斯克查盛傳帥位不穩。（Getty Images）

想要防中 卻來C朗

《曼徹斯特晚報》另文報道，蘇斯克查原本希望在今年夏天的轉會窗，羅致一位防守中場球員，無奈因為「一籃子因素」未能簽入，令他感到不滿。

消息指，曼聯管理層今夏轉會目標以一名翼鋒和一名中堅行先，結果簽入辛祖和華拉尼，並在轉會窗關閉前再度簽入C朗拿度。蘇斯克查希望擁有的中場，並未有出現。

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蘇斯克查想要一個防守中場，結果球會簽入C朗拿度。（Getty Images）

一籃子因素 買不到防中

這結果並非曼聯管理層刻意跟蘇斯克查作對，而是受制外部原因：目標人物1號、法國矚目新星卡馬雲加（Eduardo Camavinga），優先考慮西班牙，最終選擇加盟皇家馬德里。目標人物2號、看中已久的迪格蘭賴斯，身價估計高達1億英鎊，而且跟韋斯咸的合約2024年才屆滿，根本不太可能引入。

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曼聯亦一度與哥列斯卡扯上關係，及後已知這只是他為續約爭取更高人工的策略，上月與拜仁續約至2026年。與此同時，球會未有收到任何關於普巴的認真報價，加上隊內中場球員不少，貴價買回來的雲迪碧克連出場機會也沒有，於是無理據再花大筆金錢買入中場球員。

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辛辛苦苦從阿積克高價引入雲迪碧克，結果連出場機會也沒有，令球會確信沒有再買入中場的必要。（Getty Images）

防線欠保護 對強隊現形

人多不一定好辦事，球季展開僅兩個月，蘇斯克查已用上7個不同的中場組合。最經常使用的是費特+麥湯米尼，一般賽事這個組合還算應付得來，遇上強隊時往往被對手比下去，或許正因如此，二人均未在2：4不敵李斯特城一仗正選上陣。

馬迪具備級數與經驗，已屆33歲的他明確高峰已過，上場作客李斯特城一戰馬迪與普巴的雙防中組合，完全未能掩護紅魔防線，讓對手攻門多達22次，結果全場大部分時間陷劣勢之下最終失掉4球敗陣。

曼聯陣容說得上是星光熠熠，全隊獨欠一個頂級防守中場，偏偏現代足球這個位置至為關鍵。車路士陣中有簡迪，亦有佐真奴；曼城有洛迪和費蘭甸奴，根度簡亦可串演；利物浦有法賓奴，隊長軒達臣同可勝任；相比之下，曼聯在這個位置最弱，經常成為防線的第一道缺口。

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