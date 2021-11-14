清水灣郊野公園｜挑戰釣魚翁感受景色對比　龍蝦灣郊遊徑難度較低

清水灣郊野公園位於香港東南面的清水灣半島之上，由東西兩個部分及青洲組成。東部是指清水灣以北的突出部分；西部則覆蓋了一個狹長的範圍，由北至南橫跨了整個清水灣半島；而青洲就是清水灣對出水域中的一個小島。東西兩部並不相連，夾在中間都是一些住宅區與農地、及清水灣公眾泳灘。



整個郊野公園佔地約615公頃，面積雖然較小，但臨海景色叫人神往，絕不遜於西貢、大嶼山等地。要遊覽清水灣郊野公園，有兩道主要的郊遊徑，分別是在公園西部的釣魚翁郊遊徑、及在東部的龍蝦灣郊遊徑。

釣魚翁郊遊徑──此郊遊徑是香港其中一道最廣受歡迎的遠足徑。它連接着清水灣半島的南部與北部，由大廟灣的地塘咀起始，繞過田下山的山腰，再經過釣魚翁山腰，走過廟仔墩及上洋山，直至孟公屋止。整道山徑全長約6.6公里，走完全程約需要三至四小時。雖然部分路段較為崎嶇，但沿途的景色美不勝收，付上多一點腳骨力都是值得的。

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大廟灣是清水灣半島最南面的海灣，其名稱相信是源自灣內海邊築有的一座天后廟。此天后廟規模不小，讓人可一窺中國的寺廟文化。另在此天后廟旁保存有一塊刻石，其歷史可追溯至宋代，內容敘述宋朝一鹽官到訪大廟灣佛堂門及修葺那裡的兩座寺廟，其中之一正是旁邊的天后廟，另外一座則早被拆掉。這刻石是香港境內最古老的刻石之一，故已被列為法定古蹟。大家遊清水灣可不要忘記參觀這件珍貴的歷史文物。

從大廟旁的地塘咀開始走，不多久便是一段長長登上田下山的階梯。走上連綿的石級的確十分累人，但只要回頭一望，便可看到碧藍色的大廟灣，和近在咫尺的東龍洲。再走高一點，布袋澳就在你的腳下。布袋澳是清水灣南面的一個海灣，形狀就似一隻布袋，因而得名。布袋澳並不在郊野公園範圍內，那裏住着一些村民，他們大都以養魚為生。在布袋澳的海面上，就佈滿了水產養殖用的魚排。另外，你很容易就會望見一個範圍很大的高爾夫球場，就在布袋澳的東南面。那裡人工種植的草被與樹木，與周遭天然的植被相映成趣。

從田下山一直走往釣魚翁的方向，沿路都頗為平坦好走。最有趣的是，你可在同一段路上，看到兩種不同的景色：在東面是遊人如鯽的清水灣一灘、二灘及鎖匙頭，更可遠眺青洲及躺在遠處的果洲群島；在西面卻是一大片填海填出來的土地，背後有將軍澳、調景嶺、甚至是港島區小西灣及柴灣一帶的密集樓宇，甚為城市化。在同一徑上可看到兩邊景色的迥異，實在令人感嘆城市發展的迅速，連郊野公園的景色也不免受到影響。沿着釣魚翁郊遊徑走，沿途都會看見挺拔的釣魚翁山*。

比起香港群山，釣魚翁並不特別高，只有344米；然而，她卻極為尖削陡斜，登山的路因而十分難走，接近山頂時更需要手腳並用，故不適合一般郊遊人士。從郊遊徑上的一個路口，有一道沒有路牌的支路通往山頂，熱愛難度的遠足人士可選擇轉離郊遊徑，登上釣魚翁。

登山的路因而十分難走，接近山頂時更需要手腳並用，故不適合一般郊遊人士。（野外動向授權使用）

來到釣魚翁山頂，景色立刻豁然開朗。四周的視野毫無阻擋，可清楚一覽360度的風景。往東看是清水灣郊野公園的另一座山：大嶺峒；東南方就是青洲與果洲群島；南面是東龍洲、蒲台等；東北那邊是西貢，包括牛尾海、內裡的牛尾洲、甚至是更遠的滘西洲與吊鐘洲；在西面則是將軍澳新市鎮，以及港島區。看著藍天碧水點綴著點點青嶼，心情實在舒懷了不少。

步下釣魚翁又是另一個挑戰。由於山坡過於陡斜，沿途都是崎嶇的碎石塊，故下山踏每一步都需要小心翼翼，有時更需要緊緊抓着路旁的石塊及植物才可平衡。再加上臨着東面是一個差不多筆直的懸崖，所以下山時實在膽量小一點都不行！直至來到釣魚翁與廟仔墩之間的平坦山坳，才可紓一口氣。從這裡回望釣魚翁，才不禁驚覺原來自己已攀過一個斜度能與西貢蚺蛇尖媲美的峻峰！

越過廟仔墩的山嶺後不久，便會再接上釣魚翁郊遊徑。此後的路都平緩好走，清水灣北部與西貢的景色亦盡現眼前。遊人在此可下望大小坑口、相思灣及一所別緻的紅磚建築物 - 三育中學，也更清楚看到西貢牛尾海的風光、及牛尾洲的牛尾！郊遊徑的盡頭有支路往孟公屋或五塊田，同樣都連接到清水灣道。

龍蝦灣郊遊徑──龍蝦灣郊遊徑位於郊野公園的東邊，連接著大坑墩與龍蝦灣，全長2.3公里，一般人約需一至兩小時便可走完。雖然此郊遊徑的兩端都是連綿的梯級，較為陡斜，但難度則較釣魚翁郊遊徑為低，相信略具遠足經驗的人士都可應付自如。

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在此徑大坑墩的起點旁，有一個郊野公園遊客中心。這裡的面積不算很大，但遊人都可在這裡找到很多有關清水灣郊野公園風景、生態及郊野守則等有用資料。另外，附近設有一個燒烤場，不遠處有一個風景鳥瞰圖供遊人了解附近的環境，再加上旁邊的停車場，不少人都愛在假日來這裡消遣。在大坑墩也有一段樹木研習徑，全長1550米，沿途可認識約15個樹種，行畢了不妨到大坳門的風箏場放風箏，享受享受陣陣清涼的海風。

龍蝦灣郊遊徑爬越清水灣半島的另一座山：大嶺峒。這山高291米，在山頂上可一覽整個牛尾海、西貢一帶的群島及果洲群島等，景色角度比起在釣魚翁頂上看卻是另有一番味道。在龍蝦灣郊遊徑上也豎立了一塊鳥瞰圖，讓遊人可依著圖認識周遭的島嶼及山脈。續沿著山徑走，可回望釣魚翁及田下山，也可見到一些近岸的小岩礁散在海面上，包括白排、癩痢洲及平面洲，剎是好看。在接近龍蝦灣的一端，也設有燒烤場、涼亭等方便遊人。在龍蝦灣西端附近可找到一塊石刻，上刻有一些幾何圖案，可惜經過連年風雨侵蝕，已愈見模糊了。現這石刻已成為法定古蹟，大家走完這郊遊徑，不妨到那裡觀賞。

交通：

若要從地塘咀出發，可在寶琳巴士總站乘搭專線小巴16號（總站於布袋澳） ，於布袋澳村路口下車，沿著路往南走五至十分鐘便可到達地塘咀。

若從五塊田出發，可選於港鐵鑽石山站旁的巴士總站乘搭九巴91號（總站於清水灣大坳門） ，在五塊田下車便可。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：清水灣郊野公園】

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