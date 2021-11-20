英超轉會｜連格心淡去意已決不續約　蘇斯克查：他依然是重要一員

「要走就要走，要夠膽講出口」，曼聯翼鋒連格上陣時間不多，加上他需要為來年的世界盃作打算，離隊傳聞再度傳出，英媒指連格已經拒絕曼聯開出的合約。

「連美斯」一直是轉會市場的焦點人物，不少球會對他有意思，而他早前在社交網站的一個限時動態，他下個目的地已有眉目？



連格（Jesse Lingard）今季回歸曼聯，上陣機會依舊不多，英超至今未曾正選上陣，僅5次上陣合共63分鐘。英格蘭早前奪得來年卡塔爾世界盃決賽周資格，這名曼聯翼鋒當然希望佔一席位，若果繼續這個狀況的話，連格落選的機會甚大。

縱然連格僅披甲逾一小時，但他同樣有貨交，後備登場交出兩個入球，力證自己的能力。根據《The Athletic》了解，連格與曼聯續約的洽談已經拉倒，「連美斯」為了未來無意留效曼聯。

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盛傳連格決定不與曼聯續約，決意離開母會。（資料圖片／Getty Images）

連格上季外借至韋斯咸的神勇表現有目共睹，各大球會密切注視他的動向，如今有機可乘，盛傳巴塞隆拿及AC米蘭等老牌球會亦對「連美斯」有興趣。

連格與曼聯的合約明年夏天屆滿，倘若連格去意已決不續約，避免人財兩失，曼聯應在冬季轉會窗放售。究竟「連美斯」情歸何處？英國《太陽報》透露韋斯咸才是真命天子，「鎚仔幫」有意開價1000萬鎊。巧合的是，連格日前在社交網站發布限時動態，竟然轉發韋斯咸以往提及他的貼文，與傳聞不謀而合，難道神女有心，襄王也有夢？

連格社交網站發布限時動態，轉發早年韋斯咸的貼文，難道回歸韋斯咸不是夢？（Instagram截圖）

「連美斯」有離心，路人皆見，主帥蘇斯克查難以不察覺，他依然表示連格是隊中重要的一員，「連格在訓練的態度非常好，永遠準備好披甲。對我而言，連格依然是隊中具份量及重要一部分，他給予我們質素及能量。」

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外借韋斯咸期間的連格，表現令人眼前一亮。（資料圖片／Getty Images）

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