足球熱話︱「艾歷臣事件」重演　錫菲聯中場生死10分鐘

今夏歐洲國家盃，丹麥中場艾歷臣心臟病發幾乎魂斷球場一幕，不幸在英冠賽事錫菲聯作客雷丁重演。

錫菲聯中場悍將費歷克（John Fleck）突然在比賽途中倒下，在場內生死10分鐘，幸得醫護人員及時搶救，目前已無生命危險。



錫菲聯中場悍將費歷克（John Fleck）。 （Getty Images）

現年30歲的費歷克，來自蘇格蘭，他是蘇超班霸格拉斯哥流浪青訓產品，2012年轉投仍在英甲的高雲地利。2016/17球季加盟當時仍在英甲的錫菲聯，一路伴隨球隊升上英冠和英超，到今季又重返英冠。

他是球隊不可或缺的猛將，已今已224次為錫菲聯上陣，對雷丁的這一戰也不例外。正選上陣的費歷克，戰至72分鐘時，突然毫無預兆下倒地，當時身邊並無對手。

費歷克急救期間，錫菲聯職球員圍圈保護他的私隱。（Getty Images）

他的隊友安達史提芬斯第一時間衝到費歷克身旁，隨即向主球證安迪戴維斯示意叫停球賽，讓雙方軍醫及及駐場醫護人員入場救人。

費歷克被急救期間，錫菲聯職球員和醫護人員參考丹麥隊保護艾歷臣的做法，手牽手築成人鏈包圍。他被搶救10分鐘，一度戴着氧氣罩站起來，然後被擔架床抬上救護車送往鄰近Royal Berkshire醫院，離開球場時他已回復知覺。領隊祖簡奴域（Slaviša Jokanović）稱，「他突然倒下來，這是個複雜的情況。」

有球迷從看台攝下費歷克倒地後場內情況。（Twitter）

「在醫護人員悉心照顧下，他很安全。我們祈禱祝福他一切安好。」祖簡奴域說，看不清楚當時發生什麼事，幸好事情沒有往更壞方向發展，「他在醫院時是清醒的，又問了比賽結果。」

錫菲聯主帥祖簡奴域說，費歷克在醫院問起比賽結果。（Getty Images）

費歷克倒地時，錫菲聯正在領先1：0。56分鐘，積頓保利（Jayden Bogle）的入球為錫菲聯先開紀錄，沒多久費歷克便出事。比賽暫停超過10分鐘後繼續，侯利漢尼（Conor Hourihane）後備入替費歷克，雙方球員在事件後均難以集中繼續比賽。此戰最終在補時13分鐘之下完結，錫菲聯守住1：0勝果，取得近5場比賽首場勝仗。

錫菲聯入球功臣積頓保利認為，最重要的是費歷克一切安好。（Getty Images）

賽後球會官方Twitter發文，「The Blades（錫菲聯的綽號『刀片』）全取3分，更重要的是，費歷克被救護車送離球場時已回復知覺。我們一有新消息，便會告訴各位球迷。約翰，祝你早日康復。」

攻入全場唯一入球的積頓保利說，「每次在球場上發生這種事都是很恐怖的，今晚最重要的是他沒事，情況穩定。」保利形容，「事件發生得很快，你期望踢一場普通的比賽，沒有預料事情會發生。進入比賽時，不會想到這種事。」

值得一讚的是，今次費歷克倒地後，在場一眾攝影師並無企圖近距離拍攝他被急救的畫面，只是遠遠拍下錫菲聯職球員包圍着他一幕。丹麥球星艾歷臣在歐國盃倒下後，有攝影師衝到他身邊影大特寫，一眾丹麥球員為保護隊友隨即築成人鏈團團圍住他，成為感動世人一幕之餘，攝影師的做法亦備受批評。

【歐國盃】丹麥球星艾歷臣比賽中突昏迷 即場心外壓急救逾10分鐘

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