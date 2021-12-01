足球熱話︱費格遜心目中最佳曼聯隊長　堅尼簡東拿布魯士全部無份

曾效力曼聯12年的堅尼（Roy Keane），霸氣滿分，近日他在足球直播節目與卡歷查針鋒相對，成為英國一時熱話。他向來是球迷心目中紅魔歷來最佳隊長之一，傳奇領隊費格遜卻另有人選。



費Sir與堅尼。（資料圖片／Getty Images）

【堅尼直播大戰加歷查】

+ 4

C朗應否做後備？世紀辯題引發名宿開火 疊聲場面似《寒戰》經典

費Sir自1986年出任曼聯主帥，一教便是26年，麾下帶領過無數頂級球星，布魯士、簡東拿、堅尼、加利尼維利和維迪均是他一手委派的隊長，然而當被問到他任內最佳紅魔隊長，費Sir毫不猶豫便說出他的名字——白賴仁笠臣（Bryan Robson）。

笠臣1981年由西布朗轉投曼聯，翌年即獲時任領隊朗艾堅遜（Ron Atkinson）交付隊長臂章，到費Sir上任時，他已做了曼聯隊長4年。費格遜上任後，繼續對他委以隊長重任，笠臣留隊多8年，1992/93、1993/94連續兩季贏得英超冠軍，至1994年才離隊。

C朗再列後備惹「嬲豬」疑雲 即返更衣室網上發放正能量

點圖睇：笠臣與曼聯光輝歲月

+ 1

球員個個愛笠臣

費Sir說，他作出這個選擇十分容易，「笠臣輕易成為我任內的最佳隊長，他在曼聯時，是隊中最佳球員，球員都愛戴他。」

「他是我任內年期最長的曼聯隊長，有時隊長的工作相當困難，因為他必須跟隊友說出事實。」這點難不到有名是「鐵血隊長」的笠臣，「他給隊友的鼓勵，有時也會相當激烈，他就是這樣，但球員全部都愛他。」

堅尼也是費Sir任內另一位著名隊長。（Getty Images）

費Sir欣賞他的原因

「球員欣賞笠臣給予他們的時間，還有另一件事，他是唯一一個我認識而又會在球場內作出決定的隊長。他根本不需要望向我。」費Sir解釋，「他會那樣做並不尋常，事實上那是極之不尋常，他就有膽量這樣做。」

費格遜上周四（25日）出席有關笠臣的電影《Robbo: The Bryan Robson Story》首映禮，片中講述這位曼聯神奇隊長由西布朗走到曼聯，以及英格蘭國家隊的故事。碧咸、朗尼、簡東拿、加利尼維利等一眾曼聯球星，以及英格蘭一代射手連尼加齊在片中向他致敬，連尼加稱：「假如白賴仁在86、90世界盃沒有受傷，我們已經贏了」，高爾大讚他是「領袖中的領袖」。