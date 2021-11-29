英超｜C朗再列後備惹「嬲豬」疑雲　即返更衣室網上發放正能量

英超周日（28日）深夜的「藍紅大戰」，曼聯大師兄C朗拿度再度先列後備，有得睇﹑無得踢的C朗難掩失望，下半場終於登場，惟入替後未能為紅魔鬼作客取勝而回，心情麻麻的C朗完場後旋即返回更衣室，未有與車路士球員握手。



卡域克暫代領軍的第2仗已經是大戰一場，造訪史丹福橋，作客惡鬥榜首的車路士。卡域克事先聲明今仗有變動，就是C朗拿度先列後備，他強調與C朗有良好的溝通，上半場做觀眾的C朗難掩失望。

C朗位列後備 曼聯作客1：1賽和車路士

後備席的C朗難掩失望。（Twitter截圖）

這名葡萄牙球星下半場中段入替，取代入球功臣查頓辛祖，C朗卻未有造成威脅埋門鏡頭，完場前更領黃收場，最終與車路士打成1：1平手。今仗是C朗拿度第2次聯賽後備登場，對上一次是10月初對愛華頓，無獨有偶，戰果同樣是1：1。

卡域克賽後表明今仗有變動，就是先收起C朗拿度。（路透社）

先列後備，加上未有貢獻，C朗賽後心情麻麻，根據在場英媒的消息，完場哨子聲響起後，C朗未與車路士球員握手，甚至沒有理會現場的曼聯球迷，隨即返回更衣室，與上次對愛華頓時一樣。

C朗是否「嬲豬」？只得他本人才知道，C朗其後透過社交網站發文，繼續發放正能量，「面前還有很長的路，當你效力曼聯時，沒有事情是不可能的，球隊會繼續追逐我們的目標！」

C朗賽後繼續發放正能量，寄語球隊繼續追趕目標。（路透社）

曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）

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