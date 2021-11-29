C朗應否做後備？世紀辯題引發名宿開火　疊聲場面似《寒戰》經典

C朗拿度在曼聯對車路士的英超大戰中先列後備，下半場中段才入替。對於C朗應否在這場比賽中做後備，堅尼及加歷查兩位評述嘉賓在直播室中吵得臉紅耳赤，有時兩人更加肉緊到「疊聲」，就像電影《寒戰》中梁家輝及郭富城的經典一幕。最無奈的，肯定是坐在兩人中間的哈索賓基，或者他心中只求兩人不要大打出手，殃及無辜。



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當主持拋出這個話題，堅尼首先表明立場，C朗應該在這種重要的比賽中踢正選。堅尼說：「他是個世界級球員，自從他回來後，數據也可以的，他取得一些入球，交出到助攻。叫他去壓逼對方？他不是這種球員。有時，你需要懂得圍繞一名超級球星建立球隊。我曾經跟這種球員做隊友，有時他做不到你希望的工作，就像簡東拿，但你會原諒他們，因為他們可以在勢均力敵的比賽中攻入致勝的一球。」

加歷查則認為，C朗應該接受不能場場正選的現實。他說：「現在的C朗已經不是過去的他。的確他可以繼續為曼聯入球，但我覺得C朗踢不足全部比賽，有時要被換離場，也再不是什麼大新聞。」

【即睇堅尼VS加歷查片段】

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Things got VERY heated between @Carra23 and Roy Keane as they discussed Cristiano Ronaldo's role at Man Utd 🤬pic.twitter.com/uMBi3jSSvO — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 28, 2021

堅尼即回應：「不是每場比賽，加歷查，但今場是對曼聯而言的大戰！」他表示C朗回曼聯，是希望提升球會的實力，一定很想在這種重要比賽中上陣。加歷查接住說：「我們每個球員在場上時，也是這樣想的。」堅尼即反駁說：「但他們不是世界級球員！他們沒有上陣800場的職業生涯！」

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跟着，話題去到C朗應否逼搶之上，加歷查問：「難道C朗會逼搶嗎？」堅尼說：「他已經有4、5、6年沒有逼搶了。在C朗加盟曼聯前，我就已經說過，他不能解決到球會的問題。」

「不過，你簽C朗回來，應該不是要他坐後備。當然，他不能場場踢正選，但這場是作客車路士，你要打反擊，可能一場比賽入面禁區中只有一兩次機會，但你收起C朗？你覺得拉舒福特有逼搶嗎？」

曼聯對車路士時，C朗先列後備，下半場中段入替。（Getty Images）

加歷查說：「為何曼聯要簽C朗？只因為擔心他去曼城，這是一個原因。他們根本沒有簽C朗的計劃，最後一刻簽人，只是不想他去曼城。」

之後，兩人爭議前鋒的工作是否只是入球。堅尼說：「足球比賽是什麼？就是鬥入波，加歷查！」

加歷查說：「曼聯聯賽排第幾？曼聯是否接近贏英超冠軍？這是曼聯簽他回來的原因！」

堅尼說：「比賽勝負在於入球，加歷查！請問魯殊做過什麼？就是入波。」

加歷查說：「他以前有沒有逼搶？我知C朗沒有。」

堅尼說：「他有，但他的入球不夠C朗多。」

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之後，加歷查將美斯「拖落水」，指足球是團體運動，曼聯簽C朗後不見得聯賽成績有改善，巴黎聖日耳門簽入美斯，亦未見他們在爭奪歐聯冠軍上有優勢。

當被問及曼聯簽C朗是否錯誤時，堅尼說：「C朗重返曼聯並不是為了贏英超冠軍。」加歷查即問：「那麼簽他去做什麼？他36歲了。」堅尼說：「去贏錦標，你贏過足總盃未？」加歷查答：「我贏過。」堅尼說：「C朗回來是為了足總盃及歐聯，他們已經在歐聯晉級。」

C朗何時正選？何時後備？相信不只是堅尼及加歷查，很多球迷都會爭論。（Getty Images）

加歷查認為曼聯上季得聯賽亞軍，簽C朗這種老將肯定是為了馬上見成績，更上一層樓至英超冠軍。堅尼就稱曼聯現在只是一隊盃賽球隊，簽C朗是為了爭足總盃及歐聯。

堅尼說：「看看曼聯！看看英超！看看過去兩三年，他們根本沒有準備在未來兩三年贏到英超，我現在就可以告訴你！」加歷查說：「如果他們不打算這兩三年贏英超，為何曼聯要簽C朗？如果他們不打算，應該給予格連活特及查頓辛祖更多正選。」

堅尼說：「曼聯從沒有準備去贏英超，C朗永遠彌補不到差距。」

加歷查說：「所以，簽C朗是沒有理由的……」

在堅尼及加歷查這番辯論中，最無奈的是哈索賓基，他坐在中間，也不知怎樣插嘴，就算他想說，聲量也蓋不過堅尼及加歷查，他只能左顧右盼，間中表示專心聆聽，間中報以尷尬的微笑。或者他心裏最希望兩人快點平靜下來，最怕他們愈說愈激動，甚至「火遮眼」而出手，到時他坐在中間，肯定遭殃。