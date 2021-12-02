足球熱話｜利雲度夫斯基球王片展奇技　底線起腳百發百中（有片）

撰文：趙子晉
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剛失落金球獎的利雲度夫斯基，德甲官方社交網站上載他的一條「球王片」，證實「利雲哥」的能力，片中連續3次在底線「負角度」般將皮球送入網，神乎其技，同時令人想起早前夏蘭特的「球王片」。

僅以33分之差不敵美斯的利雲度夫斯基，無緣今年的金球獎，只獲頒新增設的最佳前鋒獎，「豬肉味」甚濃。

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利雲度夫斯基入球能力無庸置疑。（資料圖片／Getty Images）

德甲官方社交網站日前將「利雲哥」的入球片段放上網，這名「波蘭神鋒」在空無一人的球場上，從底線「挑挑剔剔」，然後以負角度射門，皮球由底線外彎入龍門，3射全中，利雲度夫斯基隨即「得戚地」向鏡頭高舉姆指。要從底線外將皮球送入網，難度甚高，更要連續3次做到，殊不簡單。

這段短片在上周六（11月27日）上載，看來是為了利雲度夫斯基爭金球獎造勢，可惜最終依然無緣殊榮。

利雲度夫斯基這條「球王片」，有點似曾相識，與10月中夏蘭特的片段感覺類近，該片中把3個皮球疊起放在12碼點上，夏蘭特主射逐一擊破，全數擊中標靶。片段真偽成疑，早前有人拆解片段是如何造出這效果，究竟利雲哥今次的片段是真是假呢？

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+6

金球獎前十位得分：

+5

美斯7度奪金球獎：

+2

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