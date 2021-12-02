足球熱話︱44歲菲臘尼維利仍謹遵費Sir教誨　身邊只有6個朋友

曼聯傳奇領隊費格遜已退休多時，他昔日教導一班子弟兵的人生道理，卻仍影響着他們。現年44歲的菲臘尼維利，仍視他的話為金科玉律，表示自己只需要6個朋友。

這6個朋友，有5個都是大家所熟悉的：碧咸、史高斯、傑斯、畢特和他哥哥加利尼維利。



菲臘尼維利學習費Sir「人生只需要6個朋友」，當中有5個是曼聯的好兄弟。（Getty Images）

費Sir的金科玉律

菲臘尼維利向來予人感覺較為內向，與口若懸河的哥哥加利尼維利截然不同。他接受著名主持人Gabby Logan的Podcast訪問時直言，「我沒有太多朋友，我不想要很多朋友。」

「費Sir以前經常跟我們說，『你一生中只需要6個朋友，他們將會為你扶靈』」，菲臘尼維利說，「他會說，『找6個朋友包圍你身邊，他們正是陪伴你進入墓穴的人。』所以我從來都沒有很多朋友。」

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菲臘尼維利的6個朋友

菲臘佬細數，他最親密的朋友正好是6個，「明顯地，畢特、史高斯、碧咸、傑斯、加利（尼維利）全是我好友」，他形容，「他們幾乎像是我的兄弟一樣，即使如今我幾乎不會跟他們見面」，餘下一人是他的高爾夫球拍檔。

他表示，與5個曼聯好兄弟有個WhatsApp群組，「不過他們有他們的生活」。他目前在碧咸任班主的美職聯球隊國際邁阿密當主帥，新環境也沒有為他帶來太多新朋友，「我來邁阿密不是為了識朋友，我不是這種人。在這兒我或許有一個朋友，昨天我跟他打高爾夫球。」

就連跟哥哥加利，菲臘尼維利也只是一個月跟對方通一次簡單短訊。（Getty Images）

不讓孩子交朋友 跟哥哥每月通1次短訊

恩師費格遜以外，還有兩個人影響菲臘尼維利對交友的看法，「我的祖父討厭外人，他只想被家人包圍。我媽媽也有類似習慣。」

他延續爺爺和母親的習慣，「當我帶兩個孩子到巴巴多斯度假，孩子們常常溜走與其他孩子混在一起，然後被我捉回來。」他會對孩子訓話，「不要跟其他孩子玩，我們有自己的小天地，不想其他人入侵。我們不歡迎其他人。」

菲臘尼維利甚至連被他視為「人生6個好友」之一的哥哥加利尼維利，也不親密，二人只會一個月傳一次手機短訊給對方，內容只是「你好嗎？」的簡單問候，並只有一個字「我很好」（fine）的回覆。

碧咸次子Romeo與哈維尼維利將父親間的友情延續到下一代。（Instagram＠harvey.neville）

英國傳媒形容他是「厭惡社交」，菲臘佬這點與較為熱衷社交生活的太太Julie常發生衝突， 就連女兒Isabella想帶朋友回家玩，也要召開家庭會議：「當Isabella想帶朋友回來，Julie會說『2至3個朋友』，我會說『帶1個朋友好了』，然後我們會協商。這是場持續的戰鬥，我學會適應和變通一點，因為她在一個開放環境中長大。」

菲臘尼維利慶幸還有一個孩子像他，「我兒子跟我一樣，他討厭任何人到我們家中。」19歲的哈維尼維利（Harvey Neville）隨父親到美國，加盟國際邁阿密預備組球隊Fort Lauderdale，菲臘佬稱，「他18歲生日時，我問他有什麼想要，他說：『我不要派對，只想跟伯父加利出去』。於是我哥在他18歲生日那天帶他出去，喝下人生第一杯酒。」

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哈維與伯父加利尼維利格外投契，「加利說，『我只想帶他去喝人生第一口酒，這是我的目標。』」加利尼維利有兩個女兒，沒有兒子，侄兒哈維正好滿足他當男孩父親的願望，菲臘佬搞笑地說：「我想他收到Julie的訊息，警告他不要令兒子喝醉歸來。」