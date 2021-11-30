足球熱話︱紀錄片揭C朗大罵祖雲達斯隊友　歐聯出局更衣室內痛哭

葡萄牙球王C朗拿度對勝利的渴求，人盡皆知，近日推出的足球紀錄片《All or Nothing：Juventus》紀錄祖雲達斯的上一個賽季，記下C朗半場將隊友罵至狗血淋頭一幕，將這點表露無遺。

祖記歐聯16強被波圖踢出局後，C朗獨自在更衣室內痛哭，哪怕已5次捧起大耳獎盃，仍無損他對重大錦標的渴求。



足球紀錄片《All or Nothing：Juventus》記下C朗更衣室大罵隊友一幕。（影片截圖）

C朗與古達度吵大鑊

《All or Nothing：Juventus》中，呈現祖雲達斯更衣室火爆一幕。C朗拿度爆粗大叫：「我們必須更努力，豈有此理（What the fxxx）！我們完全踢不出表現，完全是零！」

隊友古達度（Juan Cuadrado）嘗試作出安撫，「別擔心吧」（Don't worry），C朗毫不領情，續稱：「我們一如以往，踢得一團糟（We played s***, always）！」

即使已5奪歐聯冠軍，C朗仍對祖雲達斯被波圖淘汰出局耿耿於懷。（Getty Images）

派路當和事老

面對盛怒中的C朗，難得古達度仍夠膽好言相勸：「你必須成為每個人的榜樣」，C朗繼續拒絕賣帳，「我也包括在內。我們必須彼此道出真相，我們踢得一團糟（We played s***）。這是場歐聯比賽，我們必須踢出性格。」

時任主帥派路嘗試居中調停，「夠了，我們出去比賽吧。夠了，基斯坦奴（C朗）。夠了，胡安（古達度）。我們必須保持冷靜和耐性。」

點圖睇：C朗更衣室內痛哭連環圖

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更衣室內痛哭

「我們要保持這份戰意，不再爭吵，以一個渴望爭取勝利者的姿態作戰。」無奈派路所言未能實現，祖雲達斯在歐聯16強次回合戰至加時被波圖以作客入球淘汰。

鏡頭捕捉着返回更衣室的C朗拿度一面沮喪，當時祖雲達斯更衣室內一片死寂，C朗坐下後神情痛苦，繼而雙手掩面抱頭痛哭。他之後一邊脫衣服，一邊搖頭哭泣，期間沒有隊友走到他身邊，之後才有幾位祖雲達斯職員送上安慰和擁抱。

邦路斯破口大罵

祖雲達斯上季意甲只得第四，歐聯16強止步，只得意大利盃一項主要冠軍，以他們的超級班底而言，絕對是不合格。賽季中發火的不止C朗拿度一人，守將邦路斯亦曾在一場意甲比賽中發火爆粗狂罵隊友數分鐘，甚至大力踢向他身邊的一個鐵箱。

當時更衣室內氣氛緊張，沒有人夠膽回應，只得C朗補上一句：「他說得對」。可惜不論是C朗或是邦路斯均未能罵醒隊友，賽季後派路亦被辭退，C朗亦離隊轉投曼聯。近日祖雲達斯因轉會交易有問題正被調查，有指他們有可能再次被罰降班至乙組作賽。

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