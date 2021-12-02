英超︱超級電腦預測紐卡素77%機會降班　球迷高呼：英冠我們來了

英超球隊紐卡素今年10月獲沙特主權基金牽頭的財團入主，一夜間成為全球最富有球會。當時足球轉會窗已關上，只能以地莊人腳應戰，留待明年1月才增兵。

無奈新班主到來，未能刺激起球隊戰績，賽和諾域治後，今季14戰7和7負，以7分續排榜尾。經過今輪賽事，超級電腦計算紐卡素的降班機會高達77%，喜鵲球迷已在高呼：「英冠我們回來了。」



未能在同級對手諾域治身上全取3分，紐卡素球員均十分失望。（Getty Images）

美國數據分析網站FiveThirtyEight，根據足球權力指數榜（Soccer Power Index）數據，以超級電腦分析今季英超各隊排名、盃賽資格和降班機會。

今季英超呈三頭馬車局面，車路士、曼城和利物浦無論分數和實力均十分接近，超級電腦看好目前排第二位的曼城最大機會封王，利物浦次之，現時榜首的車路士則只有2成機會再奪英超。

點圖睇：超級電腦的英超預測

聯賽榜下游方面，超級電腦評估紐卡素高達77％機會降班，諮域治也有72％機會再做「英超升降機」。餘下一席很有可能在般尼與屈福特之間。

目前英超已經歷超過三分一個賽季，38場聯賽，戰至14輪仍未開齋。領隊布魯士領軍3和5負，10月20日被炒，新帥艾迪賀維接手6仗以來，也只得4和2負，對護級並無大幫助。本輪1：1賽和諾域治之後，不少紐卡素球迷已經打定輸數，大叫：「英超我們來了」，與此同時又不忘樂觀地說，「好的方面是，我們應該可以立即返回英超。」

有紐卡素球迷打定輸數，大叫：「英超我們來了」，同時又不忘樂觀地說，「好的方面是，我們應該可以立即返回英超。」（Twitter）

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