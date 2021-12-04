英超｜車路士打吡戰飲恨　作客2：3不敵韋斯咸勢失榜首位置

英超第15輪周六頭場，上演「倫敦打吡」，榜首的車路士作客鬥韋斯咸，老將堤亞高施華頭槌建功先開紀錄，車路士以2：1領先返回更衣室，「鎚仔幫」換邊後發力，查洛保雲及馬蘇亞古各建一功，結果以3：2反勝車路士。



英超「一哥」車路士今輪作客同市球隊韋斯咸，主帥杜慈繼續收起迪姆華拿及盧卡古兩大箭頭，前線由夏維斯孭飛，薛耶治與美臣蒙特從後支援，近況不俗的列斯占士續任正選。「鎚仔幫」方面，中堅蘇馬倒戈相向，力抗舊東家的來襲。

韋斯咸的蘇馬倒戈相同，力敵一眾昔日戰友。（路透社）

兩軍開賽初段不乏攻門鏡頭，可惜欠缺威脅，「鎚仔幫」後場囤重兵，車仔也有一點老鼠拉龜，夏維斯接應列斯占士傳中的頭槌攻門，已經是較有威脅的埋門。不過，機會已需要一個，美臣蒙特開出角球，老將堤亞高施華壓力不大下跳頂，即使門將法比安斯基掂到皮球同樣入網，28分鐘終開缺口。

家有一老，如有一寶，施華建功後，回防同樣有貢獻，韋斯咸的高法爾起腳，皮球已超越艾度亞文迪，幸好施華在適當位置出現，門前救空門大腳解圍。

堤亞高施華頭槌建功後，回防再救空門。（路透社）

早前金球獎獲得第3名的佐真奴，回傳一記「醫院波」，文迪控定未有解圍，欲推過查洛保雲，卻推甩腳並情急下踢跌對方，球證隨即吹罰12碼，蘭仙尼主射中鵠，韋斯咸40分鐘追成平手。

「世三」佐真奴回傳，文迪未有即時解圍，其後踢跌保雲罰12碼。（路透社）

韋斯咸追平後，隊長迪格蘭賴斯中場交失波，車路士立即反擊，薛耶治左路傳給遠柱的美臣蒙特，這名英軍中場第一時間掃把腳撞射，皮球正好死角入網，完半場前再下一城，以2：1再取領先。

美臣蒙特完半場前，一記妙絕撞射建功，車路士反超前2：1。（路透社）

夏維斯完半場前受傷，盧卡古後備入替，韋斯咸換邊後反撲，安東尼奧頭槌回傳，高法爾再橫傳，查洛保雲切入大位左腳勁射，剛好射穿基斯坦臣的「大細龍門」，文迪再度失守，56分鐘追成2：2。

查洛保雲勁射破網，為韋斯咸扳和2：2。（路透社）

「鎚仔幫」其後更有反勝機會，安東尼奧右路傳中，皮球稍稍偏前，保雲無人看管鏟射，可惜未能命中目標。戰至末段，馬蘇亞古左路傳中，卻省中羅夫度斯卓克收死文迪，韋斯咸87分鐘反勝3：2。

面對改變方向的傳中，文迪飛到盡也欲救無從。（路透社）

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