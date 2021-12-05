英超｜利物浦絕殺狼隊暫登榜首　祖達連番失機　奧歷治再建奇功

車路士早前憾負韋斯咸，利物浦有望取而代之成為榜首。

主場的狼隊全場防守相當緊密，紅軍毫無甜頭，加上倒戈的迪亞高祖達連番錯失良機，幸好奧歷治補時階段再建奇功，利物浦得以暫時升上「一哥」之位。



利物浦今仗作客狼隊，與上仗默郡打吡派出相同陣容，前線繼續由沙拿﹑沙迪奧文尼及迪亞高祖達攻堅，力爭全取3分登上「一哥」席位。

車路士打吡戰飲恨 作客2：3不敵韋斯咸勢失榜首位置

近期戰績穩步上揚的狼隊，今仗繼續穩守突擊，利物浦並不易找到空位，阿歷山大阿諾特接應過頭波，第一時間起腳卻一飛衝天。戰至上半場中段，紅軍攻勢開始入肉，祖達近門頭槌斜出，羅拔臣左路地傳中，面對空門的沙拿，撞射前被沙斯神奇地解圍成功，兩軍半場零中目標，互無紀錄。

祖達近門頭槌斜出。（路透社）

下半場中段，利物浦有打開缺口的黃金機會，狼隊門將荷西沙亞出迎時機略有失誤，與隊友「炒埋一碟」，形成空門狀態，兩名狼隊守將立即救駕，祖達小禁區勁射一腳，剛好省中隊長高亞迪，狼隊依然力保不失。

祖達面對空門失機，十分失望。（路透社）

利物浦主帥高普先後「撳掣」求變，先換入奧歷治增強攻力，但面對將士用命的狼隊，紅軍攻得相當吃力。沙迪奧文尼接應沙拿妙絕傳送，惜埋門一腳被擋出，文尼末段再有機會，禁區內快射同樣過不了沙亞的十指關。

入球，只需要一個機會，被稱為「運財童子」的奧歷治，補時4分鐘近射得手，一球絕殺狼隊，並暫時登上榜首位置。

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