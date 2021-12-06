蘭歷克帶給曼聯的幾點戰術改變　淺談前場逼搶以外的觀察｜01球評

曼聯新帥蘭歷克首戰，主場以1：0擊敗水晶宮。曼聯換帥帶來的變化十分明顯，前場逼搶變得有組織，效率更高，但蘭歷克始終只是上任了兩日，球隊逼搶細節仍然粗糙，加快節奏下失誤亦多，體能上也未能支持到90分鐘的高強度壓逼。蘭歷克的曼聯展現了正面的改變，但仍有不少的改進空間，相信更多的訓練及磨合，可以令曼聯踢出更好的表現。



卡域克暫代帥位時，3場比賽皆以保守的戰術應對，屯兵後防，縮後防線，以穩為先。卡域克在上周四贏阿仙奴後離隊，蘭歷克隨之上任，正式成為曼聯的看守領隊，並於周五首度出席記者會。儘管上任時間尚短，但蘭歷克很快將自己的招牌高位逼搶風格注入曼聯。

蘭歷克領軍曼聯第一擊 費特金球1：0挫水晶宮

以往曼聯的前場逼搶毫無組織，通常來自個別球員的勤力，但對方很輕易就能夠化解。今仗蘭歷克首度領軍，曼聯的逼搶變得有組織，每次逼搶不再是一兩個人圍逼搶，而是全隊或者大半隊合力，擠壓對方的控球空間。前鋒逼往對方後衛時，後衛又逼往對方的前鋒，多次在前場奪回控球。

前場逼搶時，中前場6人會以2-2-2的陣式逼搶，具層次感，最前的一層是C朗拿度及拉舒福特，第二層是般奴費南迪斯及查頓辛祖，之後一層到費特洛迪古斯及麥湯文尼。

【曼聯的中前場3層逼搶】

Maybe just a bit excited, but definitely looks like a 4-2-2-2 in the high-block. Lateral compactness, ball-far player tucking in, pressing with cover-shadow, aggressive pressures - it´s all there. pic.twitter.com/KeUIQl5sqG — Eric Laurie (@EricLaurie) December 5, 2021

在上半場，曼聯體能充足時，前場壓逼力極強，水晶宮大部分時間都組織不起來，不得不大腳斬上前，基本上都被曼聯截到。如果要用一句話總結曼聯上半場，就是「有戰術但冇射術」。主隊佔66.4%控球，射門有12次，但當中只得2次中目標。

上半場圖輯：

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不過，曼聯的前場逼搶並非百分百成功，水晶宮在上半場有幾次以靈活的走位及乖巧的傳球，撕破曼聯的前場逼搶。一旦逼搶被破，曼聯就一時間組織不起防守來，水晶宮獲得很多空位，可以長驅直進，殺向禁區，非常危險。如何再加強逼搶的成功率，以及前場逼搶失敗後的部署，還需蘭歷克多加訓練。

【蘭歷克首次帶領曼聯出戰】

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曼聯的高強度逼搶其實只維持到約30分鐘，上半場尾段節奏已經開始放慢，原本以為他們經過半場休息後，換邊後可以再行高壓。然而，曼聯下半場的逼搶已經不如上半場般具侵略性，失去銳利，相信與體能下降有關。如果要全場或者大半場進行高強度逼搶，曼聯的體能還要提高。

曼聯今仗意想不到的贏波英雄——費特。（Getty Images）

在下半場，曼聯只造出4次埋門，1次中目標，很幸運地，中目標的那次就是費特的遠射入球，幫曼聯以1：0取勝。然而，水晶宮靠死球進攻，都製造到一次黃金機會，可惜佐敦阿休一射僅僅斜出。

逼搶以外，今場曼聯的傳球更大膽直接，進攻及攻防轉換的節奏很快。除了門將迪基亞及中堅域陀連迪路夫之外，其餘9位正選球員都有送出威脅傳球，當中拉舒福特有3次。傳球更進取，其實是兩刃劍，代表失誤率愈高，傳球更易被截斷，接球球員亦較易被逼甩。麥湯米尼作為防中，但傳球成功率只有78.1%，而費特也是得83.1%，般奴及查頓辛祖都在8成以下。

Fred and Victor Lindelöf were the only outfield Man Utd players that did *not* create at least one chance in the first half against Crystal Palace.



It's all happening on the left. 👀 pic.twitter.com/ExRVhkCykX — Squawka Football (@Squawka) December 5, 2021

正選陣容上，蘭歷克最大的驚喜就是沒有驚喜，沿用上場對阿仙奴的11人。蘭歷克是一位喜歡重用年輕球員的教練，有傳他特別看重19歲瑞典小將艾蘭加，今場果然列他為後備，而且安排他在76分鐘入替拉舒福特。至於深得球迷喜愛的雲迪碧克，待遇跟之前分別不大，踢到85分鐘才被換入，發揮時間不多。

曼聯陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：達洛治、連迪路夫、哈利馬古尼、阿歷士迪尼斯

防守中場：費特、麥湯米尼

進攻中場／翼鋒：查頓辛祖、般奴費南迪斯、拉舒福特

前鋒：C朗拿度



表面上，曼聯沿用4-2-3-1陣式，拉舒福特及查頓辛祖分列左右兩翼，但如上文提及，曼聯會中前場會以2-2-2作三層逼搶，所以有時辛祖跟拉舒福特會同邊作戰，有時會般奴會去了邊路，前場4人的走位很靈活。C朗也打破外界的質疑，全場落力，參與壓逼。

Ralf Rangnick wins his first game as coach of Manchester United ​​✅ pic.twitter.com/GrPTTC9dYV — B/R Football (@brfootball) December 5, 2021

最後是對教練團隊一點觀察，首先是技術總監費查繼續上前線，常常見他站到場邊，戴住耳機指揮。教練麥堅拿的角色似乎是軍師，當蘭歷克坐在後備席時，麥堅拿總是在他身邊獻計，兩人常常密密斟。反而，曾跟隨費格遜的費蘭看來被邊緣化，坐在蘭歷克及麥堅拿前的一排，好像執頭執尾為主。

費查及麥堅拿分別坐在蘭歷克左右，費查很多時會站到場邊。（路透社）

蘭歷克今場有時坐着，有時都會站到場邊。他今場3個換人都算正路，思路都是補充前場的活力，盡力維持壓逼。最終，曼聯成功以一球小勝，搶得3分，蘭歷克打開勝利之門。有趣的是，英超歷來有6位德國主帥，前5位首戰都未能響勝鼓，包括高普及杜慈，但蘭歷克成功破了魔咒。

費查及蘭歷克在場邊討論。（路透社）

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