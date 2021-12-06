英超｜蘭歷克領曼聯首戰奧脫福報捷　費特右腳轟金球感意外

被譽為「教授」的蘭歷克，以看守領隊身份首度領曼聯出戰，貫徹這名德國教頭的逼搶風格，紅魔鬼全場贏盡優勢，直至下半場才由費特一記妙射定江山，主場一球險勝水晶宮，究竟這名德國主帥賽後如何評價曼聯？



63歲的蘭歷克（Ralf Rangnick）接替卡域克，成為曼聯的看守領隊直至季尾，首戰在奧脫福出擊鬥水晶宮。這名德國足球猛人為紅魔鬼帶來顯著的改變，高位逼搶給予對方非常大的壓力，可惜欠埋門一腳，直至77分鐘由費特一記妙射收死古亞達，攻入全場唯一入球，蘭歷克首戰一球力克水晶宮，旗開得勝。

蘭歷克領軍曼聯第一擊 費特金球1：0挫水晶宮

蘭歷克帶給曼聯的幾點戰術改變 淺談前場逼搶以外的觀察｜01球評

費特妙射一箭定江山，曼聯主場一球力克水晶宮。（路透社）

貫徹蘭歷克一貫風格，曼聯今仗大打前線逼搶，縱然仍有改善空間，但已見雛形，蘭歷克對球隊表現甚為滿意，「有驚喜，球隊表現比我想像中更佳，在體能及強度上同樣十分正面，尤其是在首半小時，唯一美中不足就是未能取得入球。」近日英國天氣麻麻，導致球隊沒有太多時間練習，眾將今仗交出這樣的表現，超出蘭歷克的預期。

蘭歷克初來乍到，曼聯已有顯著分別，蘭歷克直言有驚喜。（Getty Images）

曼聯「大師兄」C朗拿度今仗如常擔正，踢足全場，不少人擔心36歲的他能否適應蘭歷克的高強度踢法，戰至末段難掩疲態，C朗依然奮力回防，蘭歷克賽後特別提及C朗：「他（C朗）的無球走動非常出色，頂級！」

費特以非慣用的右腳妙射奠勝，蘭歷克都直呼意外，賽後笑言「呢位乜水？」，「費特用右腳建功，十分罕見，我不得不問問助教誰人入球，他說費特，然後我說：『費特用右腳入波！？』。費特是個非常好的球員，這是我的第一感覺，隊中有他與麥湯米尼兩名出色的防中，球隊在防守上更具侵略性。」

費特右腳轟金球，蘭歷克賽後笑言究竟誰人建功。（路透社）

【蘭歷克首次帶領曼聯出戰】

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