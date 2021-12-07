英超｜修咸頓門將連環不幸事件　40歲卡巴尼路勢加盟救亡

修咸頓陷入門將荒！阿歷士麥卡菲與費沙科士打先後受傷，「聖人」決定找來經驗老到的老將卡巴尼路救亡，以解燃眉之急。



修咸頓上周末主場對白禮頓前夕，正選門將費沙科士打因傷缺陣，改由阿歷士麥卡菲把關。禍不單行，麥卡菲在今仗受傷，修咸頓的門將選擇，就只得從未英超披甲的小將李維士（Harry Lewis）。

聖誕前夕鬧門將荒，確實是非常差的時機，小將難以在這段時段擔大旗，主帥哈辛赫圖當然頭痕，唯有找來老將救亡。

40歲的卡巴尼路曾效力車路士及曼城，英超經驗豐富。（資料圖片／Getty Images）

修咸頓有意找來40歲的老將卡巴尼路（Willy Caballero）救亡，與他簽下短短一個月的合約，助「聖人」度過聖誕難關。這名阿根廷門將英超經驗豐富，曾效力曼城及車路士等勁旅，當他上季離開車路士後，近月他在英甲球會溫布頓跟操，相當狀態不成問題。

以16分暫列聯賽榜第16位的修咸頓，本月硬仗連場，下輪先鬥阿仙奴，其後在月底再戰韋斯咸及熱刺。

阿歷士麥卡菲頂替科士打，今仗卻同樣受傷收場。（資料圖片／Getty Images）

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