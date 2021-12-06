蘇斯克查寒夜買壽司外賣　落寞之人遇上窩心溫暖時刻｜英超

儘管蘇斯克查已經離開曼聯，但人走茶未涼，這位前曼聯主帥仍深得魔迷之心。英國傳媒披露，蘇斯克查周三晚到壽司店自取外賣，被餐廳內的曼聯球迷認出，向他送上至誠感謝。天氣雖寒，壽司雖冷，但球迷的情意那一刻溫暖着蘇斯克查的心。



外賣壽司示意圖。（Getty Images）

正當大家關心蘭歷克領軍曼聯首戰表現時，《The Athletic》披露了蘇斯克查的近況。他上月中離開曼聯後，仍留在英國柴郡居住。報道指，48歲的蘇斯克查周三晚到一間餐廳拿外賣壽司，被食客認出。他們答謝蘇斯克查過去3年的努力。蘇斯克查回答球迷：「我已經盡力了。」他收拾好外賣食物，再向這些曼聯球迷揮手道別：「多謝你們！」

慘負屈福特後，蘇斯克查難逃離隊的命運。（Getty Images）

報道指，蘇斯克查一家暫時分隔兩地，他與女兒Karna留在英國，因為Karna正效力曼聯女子隊的青年軍。至於蘇斯克查的太太及兩個兒子已回到挪威，因為當地的防疫措施較寬鬆，其中他的長子Noah加盟了挪威一間球會。在之前的國際賽期，蘇斯克查就放假回挪威探望太太及兒子，跟住國際賽期後回到曼聯，接着在不敵屈福特後離職。報道稱，蘇斯克查及女兒或者在聖誕回挪威。

曼聯新帥蘭歷克透露，在曼聯對車路士前，蘇斯克查與他在電話詳談了接近兩小時。蘭歷克說：「他非常大方地，如我所說，跟我講了超過個半小時電話，向我交代這支球隊內部所有細節。」蘇斯克查在離職訪問中訪露，會投放更多時間陪伴家人，仍會留意曼聯的比賽，並支持新領隊。

了解更多曼聯消息：

蘭歷克領軍曼聯第一擊 費特金球1：0挫水晶宮

蘭歷克帶給曼聯的幾點戰術改變 淺談前場逼搶以外的觀察｜01球評

蘭歷克領曼聯首戰奧脫福報捷 費特右腳轟金球感意外

曼聯主場終保不失 迪基亞發文慶祝 馬古尼見紅照戰畢全場