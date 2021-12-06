英超｜曼聯主場終保不失　迪基亞發文慶祝　馬古尼見紅照戰畢全場

德國教頭蘭歷克上任曼聯看守領隊後，對症下藥，帶入高強度的逼搶戰術，防線不穩的老問題亦有改善，今仗對水晶宮終保清白之身，門神迪基亞今仗比以往清閒，賽後興奮得發文慶祝。
曼聯門將迪基亞今季回勇，重奪正選位置，可惜他的勇態也敵不過時有甩漏的防線，曼聯今輪前聯賽只得兩場力保不失。
蘭歷克帶給曼聯的幾點戰術改變 淺談前場逼搶以外的觀察｜01球評
蘭歷克（Ralf Rangnick）正式上任，引入逼搶戰術，效果立竿見影，上半場搶得不少優勢。話雖如此，畢竟眾將對新戰術未太熟悉，後防多次曝露出空位，幸好水晶宮未能把握，曼聯防線全場最大威脅，就是佐敦阿休的近射，僅僅柱邊出界。整體而言，迪基亞今場所受的威脅比以往少。
曼聯上次在奧脫福力保清白之身，已經是今年4月，如今終止連續15場主場失守的紀錄，蘭歷克賽後亦與迪基亞擊掌慶祝，其後這名西班牙門將亦發文慶祝，寫上「3分﹑力保不失及費特入球」，加上一張激情慶祝的相片，喜悅之情不言而喻。
迪基亞遠比以往清閒，除了全場逼搶外，亦有歸功防線一班手足，正選左閘阿歷士迪尼斯（Alex Telles）全場錄得7次攔截及4次重奪控球，冠絕全隊。此外，偶爾失魂的隊長哈利馬古尼，今仗未有太大失誤，交出穩定表現，末段防守角球時，與對方的艾度亞頭撼頭見紅，軍醫為他止血後繼續作賽，如常踢足全場。
【蘭歷克首次帶領曼聯出戰】
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