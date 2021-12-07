福原愛「感情震撼彈」轟動中港日台　娛樂熱搜榜大S吳亦凡都要輸

日本前乒乓國手福原愛今年初與江宏傑離婚後，回歸運動專業獲盡好評。
不過縱使「小愛」又擔任評述員又擔任大學客席副教授，但年初的「感情震撼彈」也令她登上台灣Yahoo2021年度「10大娛樂新聞榜」的榜首。
日本乒乓球前國手福原愛3月初爆出不倫戀，與台灣球手江宏傑離婚收場，清純形象蕩然無存。
此事不但轟動中港日台，更登上台灣Yahoo2021年度「10大娛樂新聞榜」榜首，童話的故事幻滅也「擊敗」韓國熱爆劇集《魷魚遊戲》、吳亦凡被捕及大S與汪小菲10年婚姻破局。
福原愛江宏傑童話幻滅系列：
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福原愛與江宏傑離婚至今5個多月，雙方生活看似重回軌道。江宏傑頻頻亮相綜藝節目，福原繼奧運期間擔任評述員「試水溫」，近日全速前進更新個人網頁之餘，又擔任青森大學客席副教授。
上月底她在微博發自拍照，更不時展現廚藝。不過有粉絲在照片回覆「一人吃飯」後，「小愛」以「我也是」回應，似乎暗示沒有新的戀愛對象出現。
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