曼聯三子講乜咁好笑？般奴費南迪斯一句玩笑令費特無奈回應｜英超

曼聯周日英超靠費特洛迪古斯的遠射建功，主場以1：0擊敗水晶宮，新看守領隊蘭歷克首戰得勝。賽後，影到般奴費南迪斯、阿歷斯迪尼斯及費特3人有說有笑，究竟他們在說什麼呢？般奴在社交網站透露，原來那時般奴及迪尼斯正拿費特入球開玩笑。
【曼聯三子講乜咁好笑？】
般奴在Twitter分享他們3人的對話，般奴當時對費特說：「你本身是打算傳中的，對嗎？」
巴西左閘迪尼斯搶先說：「100%！」
入波的巴西中場費特無奈地說：「老友們，可否給我的右腳一點尊重？」
這3名葡語系球員相當老友，般奴及迪尼斯都是跟費特開個玩笑而已。般奴在Twitter還幫費特作了個花名叫「費特甸奴（Fredinhoooo）」。
其實，曼聯主帥蘭歷克也想不到費特會用右腳入波，他賽後說：「入球後，我問助教費特是否用右腳射入，我以為他只會左腳。我為他感到高興。我們控制了比賽，保持清白之身是很重要的。這是我們繼續需要改善的地方，保持更多場的清白之身。球員踢得比我預期更好，因為我們只賽前只有一堂操練。」
蘭歷克帶給曼聯的幾點戰術改變 淺談前場逼搶以外的觀察｜01球評
《曼徹斯特晚報》曼聯對水晶宮眾將評分：
+10
【蘭歷克首次帶領曼聯出戰】
+4
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